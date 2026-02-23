BRANDVOICE
contenido patrocinado

Especialista advierte: no adoptar la IA puede convertirse en el mayor error empresarial

El experto señala que la discusión ya no es si implementar IA, sino cómo integrarla estratégicamente en los procesos para evitar rezagos frente a empresas que ya avanzan en su adopción.

Por Alejandro Monge

Presentado por: telecable

BradVoice







Alejandro Monge

Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.