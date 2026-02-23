Especialista advierte: no adoptar la IA puede convertirse en el mayor error empresarial

La conversación ahora en torno a la utilización de la Inteligencia Artificial en el campo empresarial ya dejó de ser una opción, ya ni siquiera es una ventaja competitiva, ahora es parte de la infraestructura de cada empresa dentro de sus ecosistemas.

Para Luis Carlos Santé, especialista en IA, la tecnología dejó de ser una herramienta complementaria para convertirse en infraestructura esencial dentro del ecosistema empresarial.

“La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. No estamos hablando de una moda ni de una burbuja; es infraestructura, de la misma manera que lo es la conectividad o el transporte”, señaló durante su participación en el foro “Más Allá de la Conectividad” organizado por Telecable.

Desde su perspectiva, expuso que el verdadero riesgo está en no implementar la IA y con ellos empezar a aumentar las brechas con otras organizaciones que van avanzando en automatización, análisis de datos y la optimización de procesos.

“Antes una empresa podía necesitar un equipo completo de analistas de datos para procesar información; hoy muchas de esas tareas pueden apoyarse en modelos de inteligencia artificial desde una sola cuenta”, señaló.

Además, destacó el factor eficiencia como uno de los beneficios más tangibles. “Procesos que antes podían tomar una semana completa ahora pueden reducirse prácticamente a la mitad. Eso libera tiempo del equipo y permite enfocarlo en tareas estratégicas y de mayor valor”, afirmó.

Luis Carlos Santé, especialista en inteligencia artificial con experiencia en OpenAI, participó en el foro “Más Allá de la Conectividad”. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Perder el miedo

De acuerdo con lo expuesto por Santé, es momento de incorporar la IA sin temor a supuestas brechas de seguridad u otras dudas que puedan tener los empresarios, y avanzar en aplicaciones que generen valor tanto en el ámbito corporativo como en sectores como la salud.

“Veamos esta tecnología como una oportunidad de poder cerrar una brecha entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Pero para poder cerrarla tenemos que perder el miedo”, indicó.

Además, agregó que en el tema específico de la seguridad de los datos es importante entender cómo funcionan estos sistemas.

“No somos un repositorio de datos como una compañía de la nube. Cuando una compañía o una persona introduce sus datos en una plataforma basada en modelos GPT, el sistema descompone esa información en unidades llamadas tokens para procesarla. Así es como funciona, no específicamente con la información del mercado”, explicó.

En crecimiento

Cada día, el costarricense utiliza más la IA generativa. Las cifras apuntan a que un 26% de la población en edad laboral la implementó durante la segunda mitad del 2025, así lo evidencia un informe del Microsoft AI Economy Institute.

Este número puede seguir creciendo en el futuro y Santé prevé que puede traer resultados muy positivos a nivel empresarial.

La aceleración en el uso de inteligencia artificial en Costa Rica confirma que la transformación ya está en marcha. Para el especialista, el desafío ahora no es tecnológico, sino cultural: entender que la IA no sustituye la estrategia empresarial, sino que la potencia