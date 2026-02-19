“Más allá de la conectividad”: Telecable presenta su ecosistema tecnológico empresarial

Líderes empresariales y expertos en tecnología presenciaron de primera mano la propuesta de Telecable en su foro “Más allá de la conectividad”, un espacio orientado a analizar cómo las empresas deben prepararse para un entorno cambiante donde la Inteligencia Artificial y la aceleración de procesos ganan cada vez más protagonismo.

Este evento discutió temas de alto interés público, sobre como la conectividad ya no es suficiente hoy. En un presente que cada día evoluciona no se puede conformar únicamente con estar conectado, ahora es necesario implementar ecosistemas que envuelvan la infraestructura, datos, ciberseguridad e inteligencia artificial para poder tomar mejores decisiones en aras de seguir creciendo.

El evento abordó cómo la integración de infraestructura, datos e inteligencia artificial está modificando la competitividad empresarial en un entorno cada vez más digital.

En ese contexto, Telecable busca ampliar su rol en el mercado y dejar de posicionarse únicamente como proveedor de internet para convertirse en un aliado tecnológico integral que acompañe a las empresas en su transformación digital.

El proyecto fue presentado en dos vías. Según explicó Rodolfo Apéstegui, en una primera etapa la compañía habilitará una serie de laboratorios junto con fabricantes internacionales de tecnología. En estos espacios, expertos de las marcas aliadas y el talento técnico interno de Telecable trabajarán directamente con los clientes para adaptar soluciones a sus necesidades específicas.

Líderes empresariales, ejecutivos y profesionales del sector tecnológico participaron en el foro “Más allá de la conectividad”

La dinámica permitirá que las empresas interactúen con los distintos servicios, comprendan su funcionamiento y definan, de manera asesorada, qué arquitectura tecnológica se ajusta mejor a su operación.

Posteriormente, la empresa dará a conocer su portafolio integral, que incluye no solo conectividad, sino también soluciones en la nube, switching, SD-WAN, videovigilancia y otras infraestructuras diseñadas para fortalecer la productividad y eficiencia de los negocios.

“Hemos visto desde hace varios años la necesidad de la comunidad empresarial costarricense de contar con un ecosistema completo. No quieren buscar la conectividad en un lugar, el equipo en otro y la instalación en otro; quieren un aliado que integre todo y que además asesore sobre qué tecnología realmente necesitan”, afirmó Apéstegui.

Más allá del componente técnico, Apéstegui insistió en que la discusión empresarial ya no gira en torno a si invertir o no en tecnología, sino en cómo integrarla estratégicamente dentro del negocio.

Telecable Rodolfo Apéstegui, CEO de Telecable, expuso la estrategia de la compañía para evolucionar de proveedor de conectividad a aliado tecnológico integral del sector empresarial. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“La tecnología ya no es una ventaja competitiva; es un factor crítico de éxito. Dejó de ser algo deseable para convertirse en indispensable en el desarrollo de los negocios. La empresa que no la incorpore simplemente no va a poder competir”, afirmó.

Con un equipo de más de 50 personas certificadas, la compañía apuesta por ese acompañamiento técnico como parte central de su propuesta.

“No se trata solo de instalar equipos, sino de acompañar al cliente en el desarrollo y aprovechamiento de esa herramienta tecnológica para hacer su negocio más productivo y eficiente”, agregó el CEO.

El evento “Más allá de la conectividad” contó con la presencia de empresas que ya aplican estas tecnologías en su operación habitual como testimonio del progreso que han alcanzado, así como ponencias de expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial. Esta última fue expuesta por Luis Carlos Santé, quien cuenta con experiencia en OpenAI y aportó diferentes perspectivas sobre la importancia de la IA y cómo aprovecharla a nivel empresarial.

Telecable se posiciona en un terreno donde la conversación ya no gira únicamente en torno al ancho de banda, sino a estrategia, integración y acompañamiento tecnológico como eje del crecimiento empresarial.