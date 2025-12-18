Evolution Free Zone expandirá su ecosistema empresarial con nuevo edificio Multitenant

Evolution Free Zone anunció, esta semana, que ya dio inicio al movimiento de tierras que marca el comienzo en la construcción de su nuevo y moderno edificio Multitenant.

Esta es una edificación diseñada “para impulsar el desarrollo empresarial y brindar soluciones de clase mundial que apoyen a las empresas en cada etapa de su crecimiento”, según indicó el parque en el anuncio del proyecto.

El inmueble tendrá la capacidad de abarcar empresas que requieran espacios con huellas constructivas entre los 2.000 y 10.000 metros cuadrados, por medio de cinco unidades modulares independientes. Cada una contará con estacionamiento, andén de carga y conexiones directas de servicios, manteniendo plena autonomía operativa y un funcionamiento continuo y sin interrupciones.

Ubicado en Evolution Free Zone, el ecosistema de negocios de más rápido crecimiento en Costa Rica, el edificio Multitenant tendrá espacios flexibles y funcionales, diseñados para “satisfacer las necesidades cambiantes de las diversas industrias, ofreciendo además escalabilidad y la calidad que distingue a este parque empresarial de alta tecnología”.

EF conversó con Carlos Wong, director general de CODE Development Group, empresa desarrolladora de Evolution Free Zone, quien explicó que este ecosistema empresarial “se ha consolidado como un polo dinámico de innovación, competitividad y desarrollo económico en la Región de Occidente”:

“Nuestro ecosistema empresarial está diseñado para respaldar operaciones de alto valor y preparadas para el futuro. Este edificio, moderno y de clase mundial, fortalecerá el atractivo de Evolution Free Zone para atraer nuevas inversiones y apoyar la exitosa operación de industrias estratégicas para Costa Rica”.

Evolution Free Zone Evolution Free Zone ya inició el movimiento de tierras que marca el comienzo en la construcción de su nuevo edificio Multitenant. (Evolution Free Zone/Evolution Free Zone)

Operaciones de alto rendimiento

Con el fin de potenciar operaciones de alto rendimiento, el edificio Multitenant tendrá los mismos estándares de calidad que tiene toda la infraestructura del parque, y las empresas que se establezcan allí accederán a soluciones y servicios integrales.

Entre estos destacan servicios redundantes como electricidad, agua y telecomunicaciones; sistemas avanzados de gestión de residuos; y un Data Center para operaciones seguras y de alto rendimiento.

Además, Evolution Free Zone cuenta con una granja solar que alimenta las áreas comunes con un megavatio de energía limpia “y que reafirma el compromiso del parque con la sostenibilidad”, agregó la dirección del parque:

“Desde su concepción, Evolution Free Zone fue diseñado como un ecosistema empresarial moderno, sostenible y orientado al futuro. Su propuesta integra infraestructura y edificios de clase mundial, innovación tecnológica, protocolos operativos estandarizados y un enfoque centrado en el desarrollo humano”, dijo Wong.

“Estos elementos, combinados con un entorno empresarial sólido, lo convierten en un destino ideal para operaciones de alto valor agregado y para industrias estratégicas para el país, como Ciencias de la Vida, Manufactura Inteligente y Semiconductores”, agregó.

Evolution Free Zone es el primer Parque Empresarial de Costa Rica en utilizar la metodología Building Information Modeling (BIM), desde su fase de diseño, que permite una gestión inteligente de recursos y mayor eficiencia operativa. Esa tecnología también estará disponible en el Edificio Multitenant.

Este ecosistema empresarial destaca por una ubicación estratégica que ofrece acceso directo a las principales rutas logísticas de Costa Rica —como la Ruta 1— y conectividad con las Rutas 27 y 32.

Finalmente, su cercanía al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hace que Evolution Free Zone “garantice un transporte eficiente para los negocios y el acceso directo a mercados finales”, finalizó Wong.

Edificio Multitenant Evolution Free Zone El Edificio Multitenant utilizará la metodología Building Information Modeling que permite una gestión inteligente de recursos y mayor eficiencia operativa. (Evolution Free Zone/Edificio Multitenant Evolution Free Zone)