IFX refuerza su presencia en Costa Rica con la adquisición de REICO

IFX, empresa especializada en Data Centers, Cloud y Ciberseguridad, continúa posicionándose en Costa Rica y la región con la reciente adquisición de Redes Integradas Corporativas S.R.L. (REICO), con la que busca seguir fortaleciendo su impacto en el mercado nacional.
Este hecho se concretó el pasado 27 de febrero y es tomado como un paso importante para la compañía, ya que le permitirá ofrecer un portafolio de servicios más robusto e innovador para sus clientes.
Respaldado por su experiencia como Managed Service Provider #1 de Latinoamérica, IFX aseguró que todas las condiciones pactadas originalmente con REICO se mantienen vigentes e invariables, al tiempo que buscarán ofrecer beneficios adicionales en experiencia y soporte.
“Hoy más que nunca, queremos ser su aliado tecnológico, porque valoramos su confianza y porque lo mejor está por venir”, indicó la empresa en un comunicado tras el anuncio.
Asimismo, reafirmaron que la continuidad, estabilidad y calidad del servicio no se verán afectadas por este cambio, por el contrario, forma parte de una evolución en su propuesta de valor.
A nivel regional, IFX tiene presencia en 18 países, cuenta con más de 150.000 kilómetros de fibra óptica y opera 27 data centers.
