Excelencia académica y deportiva brillan en Pan-American School

En Pan-American School, la excelencia no es solo un objetivo: es parte de nuestra identidad.

Reconocida en Costa Rica y en la región por su enfoque académico riguroso y su formación integral, la institución se prepara para un momento histórico: del 22 al 26 de octubre será anfitriona de AASCA Basketball Tournament 2025, uno de los eventos deportivos estudiantiles más importantes de Centroamérica.

El torneo reunirá a los mejores colegios de la región en un espacio que refleja los valores que Pan-American School promueve día a día: trabajo en equipo, disciplina, solidaridad y respeto.

Para nuestros estudiantes, será una oportunidad única de demostrar su talento en la cancha mientras representan con orgullo a su comunidad.

Un campus renovado y sostenible

Como parte de su visión de innovación, salud y sostenibilidad, Pan-American School ha transformado sus instalaciones deportivas con proyectos de vanguardia:

Graderías modernas y funcionales.

Dos canchas de baloncesto acondicionadas para competencias de alto nivel.

Una nueva cancha de fútbol sintética con medidas oficiales FIFA, que marca un hito en el país: es el primer proyecto de su tipo en Costa Rica con aprobación del programa Bandera Azul Ecológica.

La cancha incorpora además un relleno de corcho natural, una innovación emergente en Costa Rica que ofrece un juego de alto rendimiento con mayor confort para el atleta, menor temperatura superficial y beneficios ambientales al ser un material renovable y con balance de carbono negativo. Esta cancha se inaugurará oficialmente en noviembre y está lista para ser sede de eventos escolares e internacionales.

Más allá del deporte: una formación integral

Desde su fundación, Pan-American School se ha comprometido a preparar individuos capaces de marcar la diferencia a nivel nacional e internacional. Su propuesta educativa combina programas académicos de nivel internacional con una amplia gama de actividades extracurriculares en deportes, artes y servicio social.

La experiencia en el campus no solo fortalece habilidades académicas, sino también competencias globales y socioemocionales que preparan a los estudiantes para enfrentar con confianza los retos del futuro.

Una invitación a las familias

El torneo AASCA será una ventana ideal para que visitantes y familias conozcan de cerca el ambiente vibrante de Pan-American School. Invitamos a quienes buscan un colegio de excelencia a agendar una visita guiada, conversar con nuestro equipo de admisiones y descubrir cómo nuestra comunidad fomenta el crecimiento académico, el desarrollo personal y la proyección internacional.

Para más información o para programar su visita, puede ingresar a www.panam.ed.cr, escribir al WhatsApp +506 6427-26262, o al correo electrónico admissions@panam.ed.cr.