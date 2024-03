Mastercard: Rompiendo techos de cristal

Ella es Astronauta de la Fundación She Is. En 2023, en Costa Rica, Mastercard patrocinó el programa Ella es Astronauta de She Is Foundation, enfocado en capacitar a niñas de entre 11 y 16 años en temas STEM. En su última edición, las 10 niñas participantes pudieron visitar y aprender en el Space Center de la NASA en Houston. (Cortesía)