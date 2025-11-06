Newmark Central America: 10 años de excelencia inmobiliaria en la región

En noviembre de 2015, Carlos R. Robles, costarricense fundador y líder de una exitosa firma de bienes raíces comerciales afiliada hasta entonces a otra marca de la industria, ejecutó un salto estratégico y visionario al decidir traer a Centroamérica el prestigio de Newmark, globalmente la consultora de bienes raíces comerciales con mayor crecimiento, acompañado de 13 experimentados profesionales que trabajaban juntos desarrollando el mercado regional desde 2002.

Diez años después, 32 profesionales ejecutan alrededor de 200 transacciones inmobiliarias anuales, en dos oficinas físicas (Costa Rica y Panamá) y una red que se extiende a 9 países de Centroamérica y el Caribe, convirtiéndose en el mayor referente de servicios integrales de real estate y en la primera firma con presencia directa de su casa matriz (no franquicia o afiliada) en la región.

La transformación estratégica iniciada en 2015 culminó en 2019 cuando Newmark Group Inc. (NASDAQ: NMRK) adquirió el 100% de las operaciones regionales, proporcionando mayor soporte financiero e incorporando estándares corporativos globales. Este hito permitió la apertura de oficinas en Panamá en 2020 y el fortalecimiento de servicios especializados como mercado de capitales, valoraciones, project management y consultoría.

Carlos Robles, Managing Director y Market Leader de Central América y Caribe. (NEWMARK/NEWMARK)

“Alcanzar 10 años bajo la marca Newmark representa la consolidación de una transformación estratégica exitosa. Hemos evolucionado de una operación local líder que inició en el 2002 hacia una plataforma regional robusta de clase mundial”, afirmó Carlos R. Robles, Managing Director y Market Leader de Newmark Central América y Caribe.

La firma mantiene presencia establecida en Costa Rica y Panamá, con redes profesionales en Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana y el resto del Caribe.

Enfocados en la excelencia

Como parte de Newmark Group Inc. (NASDAQ: NMRK), empresa pública con más de 8,000 empleados y 170 oficinas globalmente, la operación centroamericana se diferencia por no ser franquicia.

Esto se traduce en servicios in-house completos: valoraciones, mercado de capitales, project management, investigación de mercado y brokerage. Así como poder importar cualquier servicio o profesional sin barreras asegurando un servicio muy experimentado, fluido y con los mejores estándares globales al mercado centroamericano.

La transformación estratégica consolidó a Newmark como referente regional, brindando servicios a una cartera que incluye empresas centroamericanas, multilatinas de diferentes industrias (varias Fortune 500) e importantes multinacionales estadounidenses, incluyendo líderes mundiales en tecnología y servicios.

Equipo de trabajo de Newmark en Panamá. (NEWMARK/NEWMARK)

Además, la firma se distingue por atender no sólo los sectores tradicionales de oficinas, industria y retail, sino por haber desarrollado expertise desde 2002 en nichos especializados como hotelería y salud, y por mantener la estabilidad excepcional de su liderazgo mientras se enfoca en atraer a los mejores profesionales de la región.

La estrategia para el próximo quinquenio incluye la consolidación de operaciones en Costa Rica y Panamá con mayor talento y líneas de servicio especializada, expansión geográfica controlada hacia nuevos mercados, y el desarrollo continuo de capacidades especializadas en sectores de alto crecimiento como tecnología, dispositivos médicos y logística avanzada.

