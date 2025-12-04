Quinta + Cashback de ₡2.000.000 + Premios Gollo: solo en diciembre con Terraquintas y Coopemep

Esta Navidad viene cargada de oportunidades reales para quienes desean invertir en su futuro. Terraquintas, Coopemep y Gollo anunciaron una alianza inédita que permitirá a los costarricenses adquirir su quinta propia con financiamiento accesible y, además, obtener premios exclusivos cortesía de Gollo, junto con un Cashback Navideño de ₡2.000.000 para quienes compren en diciembre.

La desarrolladora Terraquintas, con más de dos décadas de presencia en el mercado costarricense, lanzó su Quintatón Navideña 2025, una iniciativa que facilita la compra de quintas de 5.000 m²en su proyecto Corteza Real, Bagaces, una de las zonas con mayor crecimiento y proyección en Guanacaste. Una Navidad para cerrar el año con quinta en Guanacaste ,gracias al financiamiento mediante Coopemep, los compradores pueden adquirir su quinta con condiciones accesibles.

Y como incentivo exclusivo de temporada, quienes formalicen su compra en diciembre recibirán:

₡2.000.000 de Cashback Navideño.

Premios especiales cortesía de Gollo, pensados para equipar y mejorar la experiencia del nuevo propietario.

Una quinta de 5.000 m² listo para desarrollar a su propio ritmo.

TERRAQUINTAS (TERRAQUINTAS/TERRAQUINTAS)

Unidades limitadas y promoción exclusiva

Las quintas disponibles corresponden a las Etapas 1 y 2 del proyecto Hacienda Corteza Real. El Cashback y los premios exclusivos aplican únicamente durante diciembre, y el cupo es limitado debido a la alta demanda de la temporada.

Una inversión inteligente para iniciar el 2026

El cashback de ₡2.000.000 permite a los compradores iniciar el año con liquidez adicional, mientras que los premios exclusivos de Gollo añaden un valor diferenciador a esta campaña navideña. La alianza con Coopemep, por su parte, abre acceso a financiamiento confiable y diseñado para perfiles familiares, profesionales e inversionistas.

TERRAQUINTAS (TERRAQUINTAS/TERRAQUINTAS)

Visitá, conocé y aprovechá

Las personas interesadas pueden coordinar una visita o recibir asesoría directa contactando al equipo comercial de Terraquintas por medio del QR o llama al 6258-4403

Esta Navidad, tres marcas reconocidas se unen para ofrecerte el regalo perfecto: tu quinta con beneficios exclusivos y un cashback que solo estará disponible en diciembre.