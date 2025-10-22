BRANDVOICE
Talleres con Alma: cuando la empresa toca el corazón de las personas

La reconocida expositora Karina Fischel, especialista en liderazgo emocional y comunicación afectiva, guiará a los participantes en un proceso de reflexión y crecimiento personal.

Por Manrique Segura Selva

En un entorno corporativo cada vez más competitivo y cambiante, las habilidades técnicas ya no bastan para destacar. “Talleres con Alma” nace para invitar a líderes y colaboradores a reconectar con sus valores, emociones y propósito, porque cuando se llega al alma del ser humano detrás del colaborador, todo cambia.








