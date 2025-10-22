Talleres con Alma: cuando la empresa toca el corazón de las personas

En un entorno corporativo cada vez más competitivo y cambiante, las habilidades técnicas ya no bastan para destacar. “Talleres con Alma” nace para invitar a líderes y colaboradores a reconectar con sus valores, emociones y propósito, porque cuando se llega al alma del ser humano detrás del colaborador, todo cambia.

Karina Fischel, especialista en liderazgo emocional y comunicación afectiva.

La reconocida expositora Karina Fischel, especialista en liderazgo emocional y comunicación afectiva, guiará a los participantes en un proceso de reflexión y crecimiento personal, abordando temas como liderazgo, comunicación efectiva y afectiva, inteligencia emocional, creencias limitantes y actitud frente a la vida. A su vez, contaremos con la participación de la psicóloga organizacional Dra. Silvia Avendaño , quien compartirá su experiencia en estrategias de bienestar y motivación en entornos corporativos.

Más que un espacio de capacitación, Talleres con Alma busca transformar la forma en que las personas se relacionan entre sí, fomentar equipos más cohesionados y líderes capaces de inspirar con empatía y autenticidad.

El evento cuenta con el respaldo de BAC, reafirmando su compromiso con iniciativas que impulsan el desarrollo humano y profesional en Costa Rica.

Liderazgo que inspira, comunicación que conecta e inteligencia emocional que transforma: así se vive Talleres con Alma, una experiencia que combina aprendizaje, autoconocimiento y herramientas prácticas para potenciar tanto el desempeño individual como colectivo en las organizaciones.

karinafischel.com