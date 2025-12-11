BRANDVOICE
contenido patrocinado

Un dólar que rinde menos

¿Cómo la apreciación del colón está redefiniendo los márgenes de los Precios de Transferencia en Costa Rica?

Por Alberto Porras-Socio Director, Precios de Transferencia y Bianka Vargas-Especialista en Precios de Transferencia

Presentado por: Bakertilly

BradVoice







Dólartipo de cambioprecios de transferenciamárgenes operativosBakertillyNSC