Un dólar que rinde menos

La apreciación del colón costarricense frente al dólar estadounidense se ha convertido en un factor externo de relevancia para interpretar correctamente los márgenes operativos de compañías que generan ingresos en moneda extranjera, pero cuyos costos se incurren total o parcialmente en colones y cuyos estados financieros se presentan en moneda local, y es que este fenómeno no necesariamente modifica contratos, no altera los precios intragrupo, no cambia las funciones, pero, sin embargo, si tiene incidencia en los resultados operativos.

Desde el tercer trimestre del 2022, el tipo de cambio ha venido en disminución, según datos oficiales del Banco Central de Costa Rica (BCCR), lo que antes se convertía a 658 CRC/USD, hoy se convierte por debajo de los 500 CRC/USD. Lo que se traduce en: los mismos dólares producen menos colones, esto trae efecto directo en el margen operativo de las compañías que se reduce, aunque la empresa no haya cambiado en su operación habitual.

Las Directrices de Precios de Transferencia de la O.C.D.E.¹, establecen que hay circunstancias económicas externas que pueden distorsionar los márgenes observados y por tanto se deben de considerar al momento de aplicar el análisis de comparabilidad y cuando corresponda posibles ajustes o contextualización de estos efectos.

Adicionalmente, conviene incorporar un artículo del Fondo Monetario Internacional², que analizó como el tipo de cambio afecta el desempeño empresarial. A primera vista, el análisis se dirige a economías con una mayor volatilidad cambiaria en comparación a la costarricense. Aunque Costa Rica mantiene un régimen de flotación administrada, el tipo de cambio sigue mostrando variaciones asociadas a presiones de oferta y demanda de divisas, expectativas del mercado, intervenciones y factores externos: política monetaria o los flujos de capital; esto combinado de la alta apertura comercial, ingresos en dólares, y costos en colones hace que cada movimiento del tipo de cambio se traduzca en efectos contables visibles, especialmente en periodos de apreciación sostenida del colón.

Bianka Vargas, Especialista en Precios de Transferencia. (BAKERTILLY/BAKERTILLY)

Este efecto de medición descrito por el FMI implica que la productividad y la rentabilidad parecen disminuir, pero en la realidad lo que cambia es el valor de la moneda de origen.

Por lo que una apreciación sostenida, produce impactos contables equivalentes más visibles, por que el ajuste es continuo y acumulativo, reduciendo progresivamente el valor contable de los ingresos. Además, el estudio revela que las empresas con restricciones financieras (que poseen menos liquidez y un alto grado de apalancamiento) son mas vulnerables a los efectos cambiarios porque las decisiones de inversión van a depender directamente del valor de la moneda local de sus ingresos futuros, en un contexto de dólar a la baja, estas empresas ven reducidos sus retornos esperados, lo que frena proyectos o implica ajustes a las operaciones.

Veamos algunos ejemplos numéricos que ilustran esta situación:

A continuación, se presentan algunos ejemplos derivados de este fenómeno, bajos supuestos de ceteris paribus, para mostrar como el tipo de cambio modifica el margen operativo sin cambios en funciones, contratos o precios intragrupo:

Supuestos (empresa con ingresos en USD y costos en colones):

Ingresos intragrupo fijos en USD: USD 1.000.000.

Costos operativos en colones: CRC 300.000.000.

Análisis ceteris paribus: no cambian funciones, contratos ni precios intragrupo; solo varía el tipo de cambio CRC/USD.

1) Escenario con costos 100% en colones (sin componentes en USD)

Tipo de cambio (CRC/USD) Ingresos (CRC) Costos (CRC) Margen operativo 658 658.000.000 300.000.000 54% 550 550.000.000 300.000.000 45% 500 500.000.000 300.000.000 40%

Fuente: Elaboración propia

Lectura: aun cuando la empresa mantiene los mismos USD de ingresos, cada dólar convertido a colones vale menos; por eso el margen se reduce de 54% a 40% al pasar de 658 a 500 CRC/USD.

2) Escenario con estructura de costos mixta (60% en colones y 40% en USD).

Para reflejar operaciones con parte de costos en USD (p. ej., insumos importados), se sostiene la misma estructura de costos y se re-expresan los USD conforme varía el tipo de cambio.

Tipo de cambio (CRC/USD) Ingresos (CRC) Costos totales (CRC) Margen operativo 658 658.000.000 300.000.000 54% 550 550.000.000 280.303.951 49% 500 500.000.000 271.185.410 46%

Fuente: Elaboración propia

Lectura: cuando una parte de los costos está en USD, la apreciación del colón también abarata esa porción al convertirla a CRC, lo que amortigua la caída del margen (de 54% a 46%), aunque persiste la disminución frente al escenario base.

Nota metodológica: todos los cálculos se realizaron con los supuestos expuestos y bajo el principio de ceteris paribus. Los resultados numéricos se derivan de operaciones aritméticas directas sobre ingresos y los costos convertidos a CRC según cada tipo de cambio.

Los principales desafíos técnicos esperados en la documentación

Los márgenes de las empresas potencialmente comparables no van reflejar las pérdidas de ingreso nominal debido a la apreciación sostenida del colón que, si experimentan las compañías de Costa Rica, esto puede llegar a ser engañoso y poco realista, ya que se podría presentar que esta última quede en incumplimiento del principio de plena competencia por razones puramente cambiarias. Por lo que se vuelve necesario justificar y poder distinguir entre variaciones económicas reales y cuales son inducidas por la moneda.

Algunas recomendaciones técnicas a considerar:

Optar por comparables localizados en países donde el tipo de cambio haya experimentado condiciones similares a las de Costa Rica. Es importante enfatizar que esto va a reducir el universo de empresas comparables, pero mejora la comparabilidad.

Documentar el efecto del tipo de cambio y cuantificar el impacto.

Aplicar ajustes razonables y bajo una perspectiva financiera, siempre y cuando sean para mejorar la comparabilidad.

Justificar las variaciones interanuales en los márgenes. En este análisis se debe presentar explícitamente un escenario de ceteris paribus respecto a contratos, políticas comerciales, condiciones operativas, entre otras.

respecto a contratos, políticas comerciales, condiciones operativas, entre otras. Reforzar el análisis funcional incorporando una perspectiva financiera, explicando que la empresa no controla el comportamiento del tipo de cambio y que su exposición proviene del descalce entre moneda en la que se generan los ingresos y aquella en la que se incurren los costos.

La evidencia técnica, destaca que las condiciones económicas externas pueden distorsionar la lectura de los márgenes y por tanto, deben ser evaluadas de forma explícita dentro del análisis de comparabilidad. Por ello el ejercicio de precios de transferencia para el periodo fiscal 2025 requiere un llamado a la reflexión: analizar con mayor rigurosidad las circunstancias económicas que hayan afectado los resultados, incorporar una lectura financiera del negocio, segmentar adecuadamente aquellas operaciones o líneas de ingresos que hayan sido más sensibles a la apreciación cambiaria.

Solo mediante una revisión integral (económica, funcional y financiera) será posible demostrar con claridad la verdadera posición de la empresa frente al principio de plena competencia, evitando interpretaciones distorsionadas derivadas exclusivamente del entorno cambiario.

¹ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

² Denominado Dollar Exchange Rate Volatility and Growth in Emerging Markets (Eklou,2023).