Welhome presenta en Expo Construcción 2026 tres proyectos residenciales en Grecia y Heredia

“Todos merecemos sentirnos en casa desde el primer momento”, indica Lorenzo Pacheco, director general de Welhome, sobre el concepto de esta desarrolladora, que busca brindar un tipo de vivienda diferente para todos los que quieran integrar una comunidad con sentido.

Welhome se encuentra en Expo Construcción 2026, donde está mostrando a todo el público su amplia oferta, que se concentra principalmente en tres proyectos. Dos de ellos se encuentran en Grecia y uno en Heredia.

Si bien se trata de una empresa nueva, cuenta con un robusto equipo de trabajo que ha desarrollado y entregado más de 5.000 propiedades en Costa Rica y la región. Para su director general, no solo es fundamental la experiencia con la que cuentan, sino el acompañamiento que brindan a sus clientes para que, lejos de ser una experiencia angustiante, comprar casa o adquirir una propiedad sea un viaje placentero para cumplir esos anhelos de muchas personas.

Lorenzo Pacheco, director general de Welhome

“En Welhome creemos que un proyecto no empieza en los metros cuadrados, sino en cómo mejora la vida todos los días”, apuntó

“Nosotros lo que hacemos es enfocarnos en generar valor a nuestros proyectos. Lo que queremos es que las personas que inviertan en nosotros en una preventa, esas primeras personas que se decidan a invertir con nosotros, generen mucha plusvalía cuando le entreguemos su producto final”, agregó.

Para esta Expo Construcción 2026, Welhome viene con tres diferentes oportunidades que se adaptan a todo tipo de cliente.

Condominio Akira

A este proyecto lo abraza la frase “la comunidad de casas terminadas más céntrica de Grecia”. Con precios desde $122,500 USD este es un proyecto que está a tan solo cinco minutos del corazón de este cantón alajuelense.

Se trata de viviendas de 82 metros cuadrados, de tres habitaciones, con seguridad 24/7, BBQ hubs, espacios de co-work, casa club, parque de perros, salón social, piscinas, senderos y zonas infantiles.

La cuota bancaria estimada para crédito para una casa en Akira es de aproximadamente $950.

Condominio Origin

Este proyecto también se encuentra en Puente de Piedra, Grecia y, así como su nombre lo indica, este es un lienzo en blanco. Son 49 lotes disponibles que se encuentran en etapa 1 de preventa y que van desde los $40 mil.

Con terrenos versátiles, este proyecto permite que sus inversionistas puedan fluir con su creatividad para dar vida a los hogares que tanto sueñan.

“Es algo original, tu concepto. Es lo que tú buscas para realizar tu sueño de casa”, expuso Pacheco.

Este es un proyecto que también destaca por sus beneficios y espacios que invitan a pertenecer: seguridad 24/7, BBQ hubs, firepit, casa club, parque de perros, salón social, piscinas, electricidad subterránea y zonas infantiles.

Origin tiene previsto entregarse a partir de octubre de 2027 y tiene una cuota bancaria estimada de $375.

Pesonal de Welhome le espera para recibirlo y mostrarle todo lo que usted necesita saber de sus proyectos.

Private

Este es el tercer proyecto que tiene Welhome. Se ubica en Ulloa de Heredia, dentro del condominio Tierras del Café. La empresa lo define como la mejor versión de una torre dentro de un condominio.

Con precios que van desde los $149,500 USD, ofrece apartamentos de tres habitaciones con tamaños entre los 68 metros cuadrados y los 78 metros cuadrados. Disponen de dos baños, parqueo y balcón.

Combina la intimidad de vivir dentro de un condominio de tan solo 56 apartamentos y la conveniencia de estar cerca de puntos importantes como zonas francas, centros comerciales y hospitales, entre otros.

También cuenta con múltiples amenidades como gimnasio, cancha de fútbol, cancha de tenis y zonas infantiles, entre otros.

Private está previsto para entregarse en noviembre de 2027 y tiene una cuota bancaria estimada de $980.

Para más información visite el sitio web: https://www.welhome.cr/.