Welhome presenta en Expo Construcción 2026 tres proyectos residenciales en Grecia y Heredia

La desarrolladora impulsa una propuesta de vivienda basada en comunidad y plusvalía, con casas, lotes y apartamentos desde los $40 mil hasta los $149,500.

Por Alejandro Monge

Periodista de Brandvoice. Bachiller en Periodismo graduado de la Universidad Latina. Cuenta con amplia experiencia trabajando en la cobertura de la agenda noticiosa de nacionales, deportes, sucesos, entre otros.