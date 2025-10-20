Zeekr se consolida en el segmento lujo en el país con los lanzamientos del 7x y 009 y un nuevo showroom

A finales del 2023, VEINSA Motors anunció la alianza con ZEEKR Intelligent Technology (ZEEKR), abriéndole paso a los dos modelos con los que ingresó la marca a Costa Rica, siendo el 001 y el X, dos vehículos que se colocaron dentro del segmento de carros eléctricos de lujo y conquistaron no solo el exigente gusto de los costarricenses, sino que reforzaron la posición del país como referente regional en movilidad eléctrica premium.

Luego de casi año y medio de su llegada, Zeekr se ha convertido en Costa Rica en la mejor opción de alta gama para los amantes del diseño y el lujo, pero sobre todo, para quienes poseen una consciencia ecológica de la mano con la innovación continua, misma desarrollada por el gigante Geely Group, respaldo que recibe la marca y que ya posee amplia presencia y éxito total en regiones como China y Europa.

La suma de todo lo anterior, respalda los grandes resultados de la marca, los cuales hoy celebra a lo grande al realizar la apertura de su segundo ‘showroom’, un espacio diseñado bajo el concepto de movilidad premium y con experiencia inmersiva para los visitantes. Esta tienda, ubicada en Terrazas de Lindora, ya cuenta con los dos nuevos modelos insignia que se lanzan en Costa Rica y que ya son tendencia mundial, siendo el Zeekr 7X y Zeekr 009 los nuevos miembros de la familia.

“Zeekr desde su lanzamiento nos ha dejado una satisfacción total, porque la aceptación que han recibido los modelos ha sido total, desarrollando confianza en la marca en poco tiempo y altas ventas de unidades, resultado únicamente logrado gracias a la propia calidad que poseen los vehículos. Por esa razón, inauguramos oficialmente nuestra segunda tienda como parte de la estrategia de expansión en Costa Rica”. — Gabriel Levy Rozencwaig, gerente de marca Zeekr.

Junto a esta apertura, llegan los dos nuevos modelos, el Zeekr 7X y Zeekr 009, ambos referentes de innovación, desempeño y lujo dentro del segmento de vehículos eléctricos, consolidando a Costa Rica como uno de los mercados más relevantes para la marca, gracias al crecimiento de la movilidad eléctrica y a la aceptación del público hacia tecnologías sostenibles y de alto desempeño.

“Estos dos nuevos modelos, sin lugar a dudas, enamorarán al público costarricense, tanto por su belleza externa y en diseño, como por sus prestaciones mecánicas de gran potencia, calidad y sobre todo rendimiento. Hablar del Zeekr 7X y el Zeekr 009, es hablar de la evolución de una línea premium que se perfila a tomar la cabecera a nivel mundial en producción automotriz dentro del segmento de movilidad eléctrica y que ha tomado gran fuerza en el mercado nacional”, agrega Gabriel.

Zeekr logra trascender lo mecánico para impactar tecnológicamente con modelos que logran brindar una experiencia sensorial de gran valor en calidad y una elegancia que se convierte en un lujo para quien se deleita con cada viaje, a precios competitivos pero con lo mejor de la innovación automotriz del mundo.

En el caso del Zeekr 7X, una cualidad muy importante que combina con su diseño imponente y fuerte es el desempeño, logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, bajo una autonomía de 550 km bajo ciclo WLTP. Su sistema de frenado con discos ventilados y caliper AKEBONO, unido a una suspensión neumática todoterreno ajustable, brinda una experiencia agradable y elegante en la conducción.

El ZEEKR 7X posee puertas sin marco totalmente automáticas con funcionalidad inteligente de apertura y cierre de un solo toque, añadiendo sofisticación y un sentido de exclusividad a cada entrada y salida al interior de este SUV, lujosamente espacioso y versátil con asientos de cuero de grano completo NAPPA, los cuales son un 20% más cómodos que el cuero Nappa estándar, con propiedades agradables para la piel, resistentes al polvo y anti manchas para una experiencia refinada y premium.

En esa misma línea de comodidad, el 7X ofrece en sus dos versiones, GT y GT+ con un precio base de $58,900 USD. Entre otras grandes prestaciones, ofrece asientos delanteros con masajeador, equipado con 8 puntos de masaje, 6 modos de masaje y 3 niveles de intensidad ajustables, junto con ventilación, calefacción, memoria y funcionalidad de reclinación eléctrica para la máxima relajación. En ambos modelos, el asiento trasero cuenta con respaldar reclinable.

En el Zeekr 009 la innovación y el espacio se convierten en el pilar fundamental del lujo que ofrece este modelo, que cuenta con un área interior de 7.4 metros cuadrados de espacio optimizado, equipado con asientos Sofaro de primera clase tapizados en cuero NAPPA de alta calidad, para una experiencia premium que se complementa con sus dos pantallas OLED de 15.05” (frontal) y OLED de 17” 3K (de techo).

Posee sillas modo lounge Earnes y asientos de primera clase en la segunda fila, con confort superior y diseño ergonómico en ambos. Su lujoso y espacioso interior se conjuga con un sistema de iluminación inteligente que crea una atmósfera elegante y moderna.

En protección, ofrece un sistema de seguridad integral reforzado y equipado con cámaras de visión periférica HD de 11 megapíxeles para una monitorización completa. Su estructura trasera de aluminio monobloque, lo convierte en un vehículo robusto y resistente.

Su aceleración alcanza de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos, con una autonomía de 600 km bajo ciclo WLTP.

El nuevo Zeekr 009 tiene un precio único de $89,900 USD y está disponible en las tiendas Zeekr ubicadas en Plaza Tempo y ahora en su nueva casa ubicada en Terrazas Lindora.

Para más información y consulta de los diferentes modelos y precios se puede visitar:

https://www.zeekrlife.com/es-cr/ ó www.veinsamotors.com, en redes sociales @veinsamotors y zeekr_costarica

Acerca de Veinsa Motors

Veinsa Motors es una de las principales empresas importadoras de vehículos de Costa Rica. Se ha posicionado como una de las agencias con la oferta más completa de todo tipo de automóviles, sedanes, SUV ́s y vehículos de trabajo (páneles, camiones y microbuses), representando de manera exclusiva 12 marcas de excelente calidad, y un especial servicio de post venta para el cual posee talleres especializados, manteniendo un stock de repuestos para garantizar que su vehículo cuente siempre con el mejor respaldo y garantía del país.

Entre sus marcas está Mitsubishi, Geely, Citroën, KGM, Peugeot, Maserati, Mahindra, Riddara, JMC, los poderosos camiones FUSO, la buseta Rosa y los Camiones 100% eléctricos Farizon.