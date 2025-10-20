BRANDVOICE
Zeekr se consolida en el segmento lujo en el país con los lanzamientos del 7x y 009 y un nuevo showroom

Con dos nuevas incorporaciones de alto nivel y un espacio exclusivo para su experiencia, la firma amplía su alcance en el mercado costarricense y marca un nuevo hito en la movilidad eléctrica de lujo.

Por Veinsa Motors

Presentado por: Veinsa Motors

