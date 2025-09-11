¿“A como dé lugar, el gobierno actual tiene que seguir en el poder, aunque sea a la fuerza”? Esto piensan los costarricenses

En un ambiente político a menudo polarizado, donde el respaldo a la figura presidencial y su gobierno es considerable, surgen preguntas sobre la naturaleza y los límites de dicho apoyo. ¿Hasta dónde llega la lealtad de los ciudadanos? ¿Se trata de un respaldo incondicional o está supeditado a los principios democráticos que han caracterizado al país?

Para explorar la profundidad de las convicciones democráticas del electorado, la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) incluyó una afirmación poco común en el contexto nacional.

Se consultó a los ciudadanos su grado de acuerdo con la frase: “A como dé lugar, el gobierno actual tiene que seguir en el poder, aunque sea a la fuerza”. La respuesta obtenida es contundente.

LEA MÁS: Todos nuestros artículos sobre las Elecciones 2026 en Costa Rica

Un rechazo masivo a la vía no democrática

La encuesta revela que ocho de cada diez costarricenses (81%) se oponen a la idea de mantener al gobierno en el poder por medios no democráticos. Solo un 19% de los encuestados se mostró a favor de una afirmación que pone a prueba el apego a la institucionalidad y al Estado de Derecho.

Este hallazgo indica que, más allá de las preferencias políticas del momento, existe un consenso en la sociedad costarricense a favor de las vías democráticas y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.

LEA MÁS: ¿Es realista que el chavismo logre sus 40 diputaciones en la Asamblea Legislativa?

La lectura conjunta de estos datos indica que los costarricenses son capaces de diferenciar entre el apoyo al proyecto político de Rodrigo Chaves y el respeto a las reglas del juego democrático. (Albert Marín)

Apoyo popular sí, pero dentro de la democracia

El masivo rechazo a la imposición por la fuerza coexiste con un sólido apoyo a la gestión actual. El mismo estudio del CIEP-UCR indica que un 57% de la población considera que “el gobierno actual merece seguir en el poder” y un 58% se sentiría satisfecho si lograra continuar.

La lectura conjunta de estos datos indica que los costarricenses son capaces de diferenciar entre el apoyo a un proyecto político y el respeto a las reglas del juego democrático.

LEA MÁS: Si Rodrigo Chaves no puede ser candidato en las elecciones del 2026, ¿por qué el 7% dice que votará por él?

Esta idea se ve reforzada por otras mediciones. Dos de cada tres ciudadanos (66%) no consideran que una eventual derrota del oficialismo sería una “tragedia”, y un porcentaje idéntico rechaza la idea de apoyar al gobierno “independientemente de lo que haga”. En esencia, el apoyo es pragmático y condicional, nunca a costa de los principios democráticos.

LEA MÁS: Encuesta CIEP-UCR: La popularidad presidencial no se traslada “mecánicamente” y hay un 57% de indecisos

Ficha Técnica Copiado!