Costa Rica abogó, a pesar de la COVID-19, porque la votación se llevara a cabo de forma virtual y apoyó a su candidato a quien nos agradó respaldar y nos agradó que ganara. No creo que haya diferencia, no se puede argumentar que una elección virtual para el GEF se haga en junio y ahora, en setiembre, una reunión igual no se podría desarrollar en el BID.