Economía y Política

¿Cómo acelerar la productividad en América Latina? McKinsey identificó las claves para lograrlo

La consultora McKinsey presentó los factores requeridos para que las empresas de la región sean más productivas. La inteligencia artificial ya es indispensable, mas no suficiente en países como Costa Rica.

EscucharEscuchar
Por Fabiola Martínez Ortiz y Sergio Morales

Así como Costa Rica, la mayoría de los países de América Latina enfrentan un gran desafío: el crecimiento de la productividad en la región ha quedado rezagado frente al promedio global, lo cual tiene serias implicaciones para las empresas y las economías en general.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
McKinseyproductividadAmérica Latinainteligencia artificialempleo en Costa Rica
Fabiola Martínez Ortiz

Fabiola Martínez Ortiz

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en La Nación y en el BID, cuenta con amplia experiencia como asesora en comunicación estratégica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.