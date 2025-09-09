Economía y Política

Costa Rica a la zaga en la educación secundaria de OCDE: uno de cada tres jóvenes no la concluye

Por Redacción EF

Un 34% de los costarricenses con edades entre 25 y 34 años no ha completado la educación secundaria, una cifra que casi triplica el promedio del 13% de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).








