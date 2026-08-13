Economía y Política

De “el dinero nos está alcanzando” a un posible “escenario catastrófico”: así varió el discurso económico del chavismo en un año

Hace un año, el Gobierno decía que había “arreglado la Hacienda pública”. Pasadas las elecciones nacionales y con nuevas proyecciones tributarias, el Ejecutivo promueve recortes, nuevas herramientas tributarias y reducciones de exoneraciones

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Por Josué Alfaro

El discurso del Gobierno sobre la economía costarricense cambió sensiblemente en el último año. En 2025, el expresidente Rodrigo Chaves aseguraba que Costa Rica se había convertido en un “ejemplo en toda Latinoamérica”, que el dinero estaba “alcanzando” y que “lo mejor” estaba “por venir”. Hoy, en cambio, la Presidencia sostiene que el Estado necesita recortes y que el país podría enfrentar un “escenario catastrófico” si no se toman medidas.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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