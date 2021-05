La nueva presidenta, Hernández, aseguró algo parecido en entrevista con EF. Dijo que no ve en la “oposición” una excusa para poner trabas y enfatizó en que además quedan dos períodos de tres meses en los que el Gobierno tendrá en sus manos la agenda del Congreso. “Restan seis meses de sesiones extraordinarias y creer que no deba o no pueda existir comunicación con la fracción oficialista y el Poder Ejecutivo es imposible. La visión que debe privar de ambas partes es la de construir acuerdos”, afirmó.