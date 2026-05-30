Economía y Política

El desafío de retener talento en Costa Rica: una de cada cuatro personas que cambia de trabajo lo hace en los primeros 3 meses

El 26% de los trabajadores que rotan lo hacen en los primeros tres meses de empleo y las empresas no están logrando determinar por qué, según encontró la consultora PwC en Costa Rica

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Por Josué Alfaro

Retener talento es una tarea compleja para las empresas de Costa Rica, hasta el punto de que uno de cada cuatro trabajadores que cambia de trabajo en el país lo hace durante los primeros tres mses en la compañía.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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