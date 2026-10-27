Economía y Política

Ella es Patricia Vargas: la penalista perseverante que tardó años en llegar a la Corte y solo necesitó tres para alcanzar su presidencia

La nueva presidenta del Poder Judicial acumula 25 años de trayectoria, pero apenas tres como magistrada. Después de múltiples desafíos personales y profesionales, Patricia Vargas asume entre tensiones con el Gobierno, restricciones presupuestarias y cuestionamientos por la lentitud de la justicia

Por Josué Alfaro

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Patricia Vargas González pasó años intentando llegar a la magistratura de la Corte Suprema de Justicia. Presentó su nombre en distintos concursos, acumuló postulaciones sin éxito e incluso retiró una candidatura en 2021, después de cuestionar públicamente la opacidad que por entonces permeaba el proceso mediante el que se elegía a los integrantes del máximo tribunal del país en la Asamblea.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.