Economía y Política

Encuesta: Costa Rica sigue tolerando la diferencia política, aunque el chavismo en menor medida

La más reciente encuesta del CIEP-UCR detectó altos niveles de convivencia política en Costa Rica, pero también una menor disposición del chavismo a aceptar críticas y a conversar con opositores

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Por Josué Alfaro

A pesar de la polarización política que atraviesa Costa Rica —donde un tercio de la población respaldó la continuidad del gobierno, otro tercio la rechazó y el tercio restante dejó de votar—, los niveles de convivencia democrática siguen siendo relativamente altos.








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Convivencia democráticaCIEPEncuestaRodrigo ChavesLaura Fernández
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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