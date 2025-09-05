Las ‘primeras veces’ llegaron para quedarse en la política de Costa Rica: ¿cuáles podrían marcar las elecciones del 2026?

Hasta finales del siglo pasado, el bipartidismo hacía de la política costarricense un escenario predecible y estable. Pero, con la ruptura de esa vieja normalidad, la realidad política se transformó en una especie de ruleta, marcada por múltiples “primeras veces” y sorpresas que siguen llegando.

La historia electoral costarricense acumula casi tres décadas de una transformación constante y no hay pistas de que vaya a detenerse en 2026. Por el contrario, el politólogo Ronald Alfaro considera que es “normal” que sigan llegando.

“Nosotros hemos llegado a una fase en la que la ocurrencia de más ‘primeras veces’ es cada vez mayor, y es comprensible. Los actores políticos están muy debilitados y hay muchos factores a la libre: más partidos políticos, electores sin identificación partidaria y una gran novedad de la mayoría de la oferta política. Todo eso abre paso a ‘la política de lo instantáneo’, donde algo que no había pasado antes termina ocurriendo fácilmente”, puntualizó.

En este artículo, repasamos las ‘primeras veces’ que han marcado las elecciones de los últimos 30 años y las sorpresas que podrían estar a la vuelta de la esquina en este 2026 .

Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia en 2022 sin acumular mayor trayectoria política en el país y a través de un partido 'taxi': dos fenómenos inéditos. (JOHN DURAN)

Las “primeras veces”

Desde 1998 hasta la fecha se puede contabilizar una gran cantidad de sorpresas en los procesos electorales del país.

No solo porque se desintegró poco a poco el bipartidismo y los partidos tradicionales entraron en una crisis profunda, de la que no logran salir todavía. También, los números de abstencionismo se han duplicado y las segundas rondas de elecciones se han convertido en un desempate casi infranqueable.

Este es un recuento de los principales hechos hasta ahora:

Año Campo Hecho 1998 Abstencionismo Por primera vez en la historia, se superó la barrera del 30% de abstencionismo en las elecciones nacionales. Hasta entonces, las cifras se habían mantenido estables, cerca del 20%. 2002 Segunda ronda Por primera vez en la historia, el resultado de la primera ronda de elecciones no fue suficiente para establecer un nuevo Presidente de la República por la irrupción de nuevos partidos políticos. Finalmente, se tuvo que recurrir a una segunda ronda en la que Abel Pacheco (PUSC) derrotó a Rolando Araya (PLN). 2002 Composición legislativa La irrupción de nuevos partidos, con un mayor caudal político, también se reflejó en la Asamblea Legislativa. Por primera vez en la historia, cuatro las agrupaciones políticas se dejaron más de cinco escaños en el Congreso (PLN, PUSC, Acción Ciudadana y Movimiento Libertario) y tres de ellas incluso superaron las 14 sillas. 2006 Reelección no consecutiva Por primera vez en la historia, un expresidente de la República consiguió su reelegirse no consecutivamente. Lo hizo Óscar Arias, con el PLN, luego de un fallo de la Sala Constitucional que avaló esa práctica después de varias décadas de prohibición. 2010 Elección presidencial de una mujer Por primera vez en la historia, una mujer llegó a la Presidencia de la República. Lo hizo Laura Chinchilla, también con el PLN, luego de ganar en primera ronda de elecciones. 2014 Exclusión del bipartidismo Por primera vez desde el surgimiento de la Segunda República, el bipartidismo quedó fuera del Poder Ejecutivo con la elección presidencial de 2014. Esa contienda la ganó Luis Guillermo Solís, del PAC: una de las agrupaciones creadas a inicios de este siglo con la finalidad de romper el bipartidismo. 2014 Elección multipartidaria Junto con la elección de Solís, el multipartidismo llegó con mayor fuerza que nunca antes a la Asamblea Legislativa. En total, nueve agrupaciones políticas lograron dejarse al menos un escaño en el Congreso: el máximo caso de fragmentación hasta el momento. 2018 Reelección de un partido no tradicional Por primera vez, un partido ajeno al bipartidismo tradicional ganó por segunda vez consecutiva las elecciones presidenciales. El candidato del PAC, Carlos Alvarado, ganó las elecciones presidenciales en segunda ronda. 2018 Oficialismo en ‘ultraminoría’ En 2018, el multipartidismo también trajo consigo otro récord. El PAC solo consiguió 10 escaños en la Asamblea Legislativa y se ubicó como la tercera minoría del Congreso: el registro más bajo en la historia para cualquier agrupación oficialista. 2022 Elección de outsider en ‘taxi’ Por primera vez, el candidato ganador por la Presidencia de la República, Rodrigo Chaves, logró la victoria llegando a la contienda como un outsider de la política reciente costarricense y a través de un partido “taxi”, sin recorrido electoral. 2022 Presidente menos votado Chaves, además, ganó la segunda ronda de elecciones a pesar de que en la primera vuelta apenas alcanzó el 17% de los votos. 2022 Abstencionismo En 2022, además, fue la primera vez en la historia que el abstencionismo en primera ronda de elecciones subió por encima del 40%. 2022 Crisis del PLN Por otra parte, la contienda consolidó la crisis de partido político más viejo del país: el PLN. Por primera vez desde su creación, Liberación Nacional acumuló tres elecciones presidenciales consecutivas sin llegar al Poder Ejecutivo. 2014,2018 y 2022 Normalización de segundas rondas En los procesos de 2014, 2018 y 2022, además se confirmó la dificultad de ganar las elecciones presidenciales en primera ronda ante la alta oferta electoral. En todos los casos se necesitó de una segunda ronda para definir al Presidente de la República.

En lo que va de este siglo se han visto fenómenos como la elección de la primera mujer presidenta, Laura Chinchilla; o la ruptura final del bipartidismo con la elección de Luis Guillermo Solís. (Alonso Tenorio)

Posibles sorpresas en 2026

A pesar de que las sorpresas han sido múltiples en los últimos 30 años, la situación no se ha estabilizado todavía. Por el contrario, EF consultó a los politólogos Ronald Alfaro y Gustavo Araya, así como al analista político Mario Quirós, quienes coincidieron en que es muy probable que veamos nuevos episodios inéditos en este 2026.

Los tres señalaron que es imposible adivinar el futuro y menos en condiciones tan cambiantes como las actuales; sin embargo, hicieron alusión a ocho escenarios que analizan como los más factibles .

Estos son los que ven más probables:

1. Que el oficialismo gane las elecciones presidenciales con un partido nuevo, creado desde el gobierno

El oficialismo buscará la continuidad por medio de un partido político que se creó pocos meses después de la llegada de Rodrigo Chaves a la Presidencia de la República, a través de una funcionaria de Casa Presidencial.

Si esta agrupación logra la victoria, sería un hecho completamente inédito, según explicó Alfaro. “Ya vimos el caso del Partido Progreso Social Democrático en 2022, que era un partido nuevo y sin experiencia, pero este caso es diferente porque se ha armado desde el gobierno”.

También sería la primera vez que un grupo político logre el continuismo, pero con dos banderas políticas diferentes.

2. Que el abstencionismo supere nuevas barreras; por ejemplo, el 45%

Otra opción que las fuentes consultadas consideran relativamente factible es que el abstencionismo continúe su tendencia creciente y sobrepase una nueva barrera, por ejemplo, el 45%. Ya en 2022, las cifras de abstencionismo superaron el 40% y habían alcanzado el 35% cuatro años antes.

3. Que dos mujeres disputen la Presidencia en segunda ronda

Mario Quirós también planteó la posibilidad de que, por primera vez en la historia, dos mujeres disputen la Presidencia de la República en segunda ronda.

Según dijo, algunas de las candidaturas que generan más tracción hasta este momento son de mujeres; por ejemplo, Laura Fernández (oficialista), Natalia Díaz (Unidos Podemos) y Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana). Esta situación, abre la posibilidad a que una o dos de ellas logren avanzar al desempate final.

4. Que el bloque más grande en la Asamblea Legislativa no sea de un partido tradicional

Desde el surgimiento de la Segunda República, el bloque más grande en el Congreso costarricense siempre lo ha ostentado alguna de las dos agrupaciones tradicionales: el Partido Liberación Nacional (PLN) o el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), así como las alianzas previas que le precedieron.

Quirós analiza como una posibilidad que pierdan ese dominio. “Creo que esa es una primera vez que vamos a observar en este cambio de ciclo”, señaló.

5. Que gane la Presidencia una candidatura sin una base electoral sólida

Otra posibilidad es que algún candidato gane la Presidencia sin tener un respaldo de base, sino por el rechazo a las opciones existentes, según explicó Gustavo Araya.

“Hablo de un candidato que nadie quiere, el que genera terror, el que la gente dice: ‘cómo llegó esto aquí’. Por ejemplo, podemos ver el caso de José María Figueres en 2022, que no alcanzó la Presidencia porque terminó siendo mucho menos querido de lo que no era querido Rodrigo Chaves; pero podría ser que en este 2026 todas las fuerzas se anulen y te quede un candidato que nadie deseaba realmente”, analizó.

El politólogo recordó que, hace cuatro años, ya hubo más de un 80% de la población que no votó en primera ronda por la persona que terminó llegando a Zapote; y aseguró que podría pasar algo similar.

6. Que la Asamblea Legislativa se divida en fuerzas iguales o muy parecidas

Otra opción que señaló Araya es que ninguna de las fuerzas políticas logre una gran porción de escaños en el Congreso y este se termine dividiendo en fuerzas relativamente similares.

“Veámoslo con la última elección. El Frente Amplio ganó seis diputaciones, el Partido Liberal también seis, Nueva República logró siete, la Unidad Social Cristiana consiguió nueve y el partido de gobierno consiguió 10. El único que se despegó en ese momento fue Liberación Nacional, pero eso puede bajar y podríamos tener una Asamblea ultrafragmentada”, subrayó.

Una especie de empate de múltiples fuerzas en el Congreso podría presentarse en ese escenario.

7. Elección excesivamente ajustada en segunda ronda

También está la posibilidad de que los resultados sean excesivamente ajustados en una segunda ronda que enfrente a dos propuestas polarizantes.

Gustavo Araya recordó la contienda en primera ronda entre Óscar Arias y Ottón Solís, en 2006, la cual se resolvió por solo unos 20.000 votos. Desde su punto de vista, lo mismo podría pasar en una segunda ronda y se podría abrir “un escenario de terror”.

“Ese es probablemente el peor escenario que podríamos tener”, subrayó, haciendo alusión al clima de deslegitimación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que ha sembrado el gobierno de Rodrigo Chaves. Como ejemplo de esto último solo hace falta ver el cintillo de “Mordaza TSE” que acompaña todas las conferencias de Presidencia de los miércoles.

8. Que regrese un partido tradicional al gobierno, pero sin apoyo legislativo

Por último, también está la posibilidad de que algún partido tradicional logre la victoria y regrese al poder, pero que lo haga sin un respaldo legislativo alto, como antes. “Por ejemplo, podría pasar que gane Álvaro Ramos (PLN) pero que el oficialismo sí logre dejarse unos 20 diputados”, declaró Araya.

“Eso abriría un paso a un gobierno que no solo llegaría en minoría, como pasó con Luis Guillermo Solís o Carlos Alvarado, sino que además tendría una abrumadora oposición”.

El oficialismo buscará la continuidad en 2026 con un partido diferente, que se creó en los meses de la actual administración y con la candidatura de una exministra. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Incertidumbre como regla

Más allá de qué pueda pasar finalmente en las próximas elecciones, tanto Alfaro como Araya y Quirós coinciden en que la incertidumbre es el único factor garantizado de cara al 2026.

“Para que se aclaren los nublados del día, solo podremos esperar a ver cómo la campaña se va desarrollando”, puntualizó Alfaro.

