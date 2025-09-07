Esta es la nueva señal que podría golpear la economía de Costa Rica y viene desde EE. UU.

Las decisiones y tendencias en Estados Unidos (EE. UU.), la mayor economía del mundo, comúnmente tienen un efecto dominó sobre países como Costa Rica, donde las exportaciones y el turismo dependen en gran medida de la confianza y el poder adquisitivo de los consumidores estadounidenses.

La economía estadounidense, motor clave para el turismo y las exportaciones de Costa Rica, mostró nuevas señales de debilidad con cifras de empleo que generan nerviosismo en los mercados globales.

El dato es especialmente relevante para nuestro territorio, en un momento en que la llegada de turistas desde EE. UU. se desacelera y las exportaciones enfrentan mayores costos por los aranceles impuestos por la administración Trump.

Lo que sucede es que la economía de Estados Unidos creó menos puestos de trabajo de lo esperado en agosto y la tasa de desempleo se situó en el 4,3%, lo que también alimenta las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El desempleo en EE. UU. alcanzó su nivel más alto desde 2021. (WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP)

Estados Unidos creó 22.000 nuevos empleos en agosto, por debajo de los 79.000 de julio, según los datos publicados este viernes por el Departamento de Trabajo.

Los analistas esperaban 75.000 creaciones de empleo, según el consenso publicado por MarketWatch.

La tasa de desempleo subió al 4,3%, en comparación con el 4,2% de julio y el 4,1% de junio. Se trata del nivel más alto desde el último trimestre de 2021.

Esta publicación podría convencer finalmente a la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) de bajar sus tasas de interés para apoyar la economía en su próxima reunión del 17 de setiembre.

El crecimiento del empleo en junio, que anteriormente se había estimado en 14.000, fue revisado a una caída de 13.000, según el informe. La contratación de julio se ajustó ligeramente al alza.

La bolsa de Nueva York respondió a la baja el viernes: el Dow Jones cayó un 0,48%; y el S&P 500, un 0,32%. El tecnológico Nasdaq cerró cerca del equilibrio.

LEA MÁS: Datos actualizados de los rendimientos del ROP traen buenas noticias a cotizantes de este fondo de pensión

Las acciones europeas también terminaron la jornada en caída.

Asimismo, los datos de empleo enviaron abajo al dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El oro, en tanto, alcanzó un nuevo máximo histórico al verse beneficiado como refugio para los inversores que se alejan de los bonos a largo plazo.

Las cifras de empleo de Estados Unidos suelen ser un dato clave que los analistas vigilan, ya que normalmente influyen en cómo la Fed ajusta las tasas de interés, otro de los caballos de batalla del presidente Donald Trump.

Cifras “amañadas”

Junto a Trump en la Casa Blanca, su asesor económico Kevin Hassett afirmó que también esperaba ver revisiones al alza en los números de agosto.

Y que la Presidencia “esperaba con ansias tener una nueva dirección (en la Oficina de Estadísticas Laborales) que hiciera las cifras más confiables”.

Más temprano ese día, el presidente estadounidense culpó al jefe de la Fed, Jerome Powell, en su red Truth Social. “Debería haber reducido las tasas de interés hace mucho tiempo”, escribió.

Las cifras del viernes están bajo un escrutinio particular después de que un mal desempeño en los datos de julio —difundidos el mes pasado— llevara a Trump a afirmar que las cifras estaban “amañadas” y a destituir a la comisionada de estadísticas laborales.

El presidente Trump también ha cuestionado públicamente los datos oficiales de empleo. (ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP)

El desglose de las cifras indica que el sector sanitario aumentó las contrataciones, el sector público (federal) bajó fuertemente, lo que coincide con los recortes del gobierno Trump.

Al destituir el mes pasado a la comisionada Erika McEntarfer, Trump la acusó de haber “falseado” los datos de empleo para aumentar las posibilidades de victoria de los demócratas en la reciente elección presidencial.

También criticó las revisiones a la baja de las cifras de contratación, que “siempre van en sentido negativo”, protestó Trump.

Pero la economista jefe de Nationwide, Kathy Bostjancic, dijo a la AFP que las revisiones de datos ocurren porque las tasas de respuesta a las encuestas han disminuido.

Si las empresas responden tarde, las cifras tienen que actualizarse para reflejar los datos entrantes.

La tensión en torno a la recogida de datos públicos sobre el mercado laboral no es nueva, sino que estalló hace poco más de un año.

En agosto de 2024, en plena precampaña electoral, la oficina encargada de las estadísticas laborales anunció una fuerte revisión a la baja de la creación de empleos: 818.000 puestos de trabajo menos entre marzo de 2023 y marzo de 2024 de lo que se había anunciado.

La desaceleración de las contrataciones es notable en lo que va de año, según el economista sénior de KPMG, Kenneth Kim.

“Los datos recientes ponen de relieve un frágil equilibrio en el mercado laboral: la demanda y la oferta de trabajo se han moderado, mientras que los despidos siguen siendo limitados”, dijo Daco.

LEA MÁS: ¿Respiro para Costa Rica? Un fallo judicial sobre los aranceles globales desafía la agenda de Donald Trump

También advirtió que la tasa de participación laboral probablemente disminuirá ligeramente a medida que políticas migratorias más estrictas restrinjan cada vez más los flujos de trabajadores en los próximos meses.

El gobierno Trump ha lanzado una gran campaña contra la inmigración irregular, a la que acusa de presionar a la baja los salarios y las condiciones laborales.

¿Cómo afecta a Costa Rica?

En Costa Rica, este tipo de datos tiene un impacto indirecto.

Un aumento en el desempleo estadounidense suele traducirse en menor confianza del consumidor, lo que afecta la llegada de turistas desde EE. UU., el principal mercado emisor para el país.

Para el periodo de junio y julio de 2025, el Instituto Costarricense de Turismo reporta una caída interanual del 2,7% en la llegada de visitantes estadounidenses respecto al mismo lapso en 2024.

Las exportaciones costarricenses también enfrentan un escenario desafiante. Los aranceles del 15% a productos nacionales impuestos por la administración Trump encarecen la colocación de bienes en el mercado estadounidense.

Si la economía de EE. UU. sigue debilitándose, la demanda de estos productos podría caer, afectando empleos y producción local.

Costa Rica deberá seguir de cerca la próxima reunión de la Fed. Si la Reserva Federal reduce las tasas de interés, podría generar movimientos de capital que impacten el tipo de cambio y las condiciones de crédito en el país.