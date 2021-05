Las principales decisiones en materia de gastos, como la definición de salarios y otros beneficios, las toma el Poder Judicial, por lo que cuando se llega a discutir con el Ejecutivo no hay mucho qué hacer, según Fernando Herrero, exministro de Hacienda. En la negociación del presupuesto judicial, el principio de los pesos y contrapesos queda de lado. “En la práctica el Judicial no le rinde cuentas a nadie, ni a la Asamblea ni al Ejecutivo, por lo que no es una decisión racional en ninguno de los otros poderes. Es un problema grave que va mucho más allá de los temas financieros", según Herrero.