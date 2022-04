Grandes contribuyentes deberán hacer autoliquidación con el formulario D-110

Los sujetos que están catalogados como grandes contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda deberán hacer una autoliquidación de impuestos mediante el formulario D-110.

El anuncio lo hizo el jerarca de esa entidad, Elian Villegas, en la conferencia de prensa de este miércoles 20 de abril en la que se abordó el estado de la situación del país tras una serie de ciberataques que ha sufrido Hacienda y otras instituciones.

El D-110 es el recibo oficial de pago que se utilizaba cuando las declaraciones se hacían de forma impresa, pero su uso en digital continuó para hacer pagos no relacionados a impuestos, tales como multas.

El formulario se descarga del sistema EDDI-7 del Ministerio de Hacienda, pero al estar dentro del sitio web de la institución podría también verse afectado pues requiere actualizaciones periódicas, por lo que es algo que aún está pendiente las acciones de Hacienda al respecto.

Al no tener acceso a los sistemas, los contribuyentes no pueden hacer la declaración y, por consiguiente, no aparece el recibo pendiente de pago ni se puede cancelar el mismo.

“Lo que Hacienda le está diciendo a los grandes contribuyentes es calculen sus impuestos, tomen un D-110 y vayan y paguen con ese formulario”, explicó Alonso Erak, director de Fiscalidad Internacional de Grant Thornton.

Ese formulario debe indicar el impuesto a cancelar y el monto, para luego presentarse ante una entidad financiera y saldar el tributo.

Este es un recurso de emergencia que ejecuta Hacienda con el fin de que ingresen los impuestos de los grandes contribuyentes, que representan más de la mitad de la recaudación.

Los grandes contribuyentes tendrán una plazo de tres días a partir del día siguiente de publicación de la resolución correspondiente, lo cual no tiene una fecha ni hora determinada aún.

El D-110 no es una declaración oficial, por lo que cuando se restablezcan las plataformas, estos contribuyentes deberán hacer un trámite para “recordarle” a Hacienda que el pago a través del D-110 corresponde al impuesto respectivo.

El ministro enfatizó en que este cambio se da solo para grandes contribuyentes; aquellos que estén fuera de esta categoría podrán realizar la gestión una vez se restauren los sistemas de Hacienda, para lo cual el ministerio dará un plazo determinado.