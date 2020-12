Las NIIF no son las que bajan la tarifa per se, es la suma de muchas acciones relacionadas con los temas de eficiencia. Eficiencia en la venta de activos no estratégicos, entendiendo vehículos y propiedades, en ser más agresivos en la venta de energía eléctrica en el mercado centroamericano, en ser mucho más finos en los procesos de análisis de la demanda eléctrica y la capacidad de planta instalada propia y la de terceros, donde tomamos algunas decisiones de no renovación de contratos de energía eléctrica; en proseguir trabajando con procesos para que el personal se acoja a la movilidad laboral voluntaria. En la suma de los dos años estamos cerrando con 500 funcionarios que se han acogido a eso, lo que implica un ahorro extraordinario en los recursos de nómina.