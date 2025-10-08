Economía y Política

Investigador del Estado de la Nación sobre rezago en educación pública: ‘Todavía no vemos la magnitud completa del problema’

Los estudiantes de colegios privados le sacan hasta 90 puntos a los de centros públicos en las pruebas de admisión a la UCR. ‘EF’ conversó con Dagoberto Murillo, investigador del PEN, para entender cuáles condiciones explican el rezago de desempeño entre las instituciones educativas.

Por Josué Alfaro

Los colegios públicos, aunque no todos, experimentan un gran rezago en sus indicadores de desempeño frente a los colegios privados. En los exámenes de admisión a la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Instituto Tecnológico Costarricense (TEC), los estudiantes de centros financiados con fondos públicos obtuvieron hasta 90 puntos menos, en promedio, que los alumnos de centros no estatales.








