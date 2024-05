José Raúl Mulino, presidente electo de Panamá, promete gobernar con mano firme

José Raúl Mulino no entró a la carrera presidencial sino hasta febrero de 2024. Lo hizo para remplazar in extremis a Ricardo Martinelli, el popular ex presidente de derecha, quien sigue asilado en la embajada de Nicaragua condenado por blanqueo de dinero y fue inhabilitado en marzo. “¡Misión cumplida Ricardo!”, declaró el presidente electo tras su triunfo.

