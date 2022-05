Juan Manuel Quesada, presidente de Recope, descarta involucrar a Refinadora en desarrollo de energías alternativas

El nuevo presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Juan Manuel Quesada, dejó clara su posición sobre el ingreso de la entidad a nuevos negocios de energías alternativas.

En entrevista con EF, Quesada descartó que durante su gestión sea prioritario impulsar nuevas capacidades para Recope, como el desarrollo de hidrógeno verde pues “no es una prioridad” en este momento.

Por el contrario, Quesada apuesta por hacer más eficiente a la Refinadora y concentrarse en lo que considera es la responsabilidad de la institución: garantizar el suministro de energía a Costa Rica.

“¿Tiene Recope la responsabilidad de entrar a hidrógeno verde? No. ¿Tiene Recope la responsabilidad de energías alternativas y plasma? No. Garantizar el suministro de este país, esa es la responsabilidad en este momento. Si la decisión país, por medio de los diputados, es que Recope tiene que ir a hacer otras actividades, ahí cambia la cosa”, manifestó.

La postura de la nueva administración marca un giro de 180° con respecto a su antecesor. El gobierno del expresidente Carlos Alvarado se propuso como una de sus principales metas transformar a Recope y meterlo en negocios relacionados a energías emergentes.

Uno de los objetivos del gobierno del expresidente Carlos Alvarado era impulsar, a través de la transformación de Recope, la investigación y uso de hidrógeno verde. Fotografía de archivo. (Rebeca Alvarez)

El Ejecutivo anterior presentó un proyecto de ley que propone cambiar el nombre de la entidad a Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (Ecoena), que la facultaba a investigar, producir, importar, exportar, industrializar almacenar, comercializar y transportar energías químicas alternativas, y desarrollar las instalaciones necesarias.

Esas nuevas funciones las realizaría en un régimen de competencia, es decir, sin mantener su actual monopolio en combustibles.

El proyecto sufrió algunos cambios, con un texto sustitutivo en octubre del 2021 que modificó el título del texto a Ley para la Contribución a la Transición Energética (21.343). Sin embargo, este cambio tampoco ayudó a que la iniciativa avanzara en la Asamblea Legislativa y la promesa de Alvarado quedó sin cumplir.

El texto sigue en la corriente legislativa por lo que podría dar pasos en cualquier momento.

El nuevo jerarca de Recope reconoció que el proyecto abre una “oportunidad importante de negocio”, pero manifestó que el tema está en manos de los diputados, por lo que su gestión evitará incidir en la discusión.

“Si mañana la Asamblea Legislativa y Costa Rica deciden que Recope va a entrar en hidrógeno verde, ¿cómo veo yo a Recope? Yo veo un Recope fortalecido técnicamente para sentarnos a discutir cuál es la ruta para que esa actividad se desarrolle de la mejor manera. Yo no me voy a desgastar en lo que puede ser y no ha pasado o no va a pasar”, afirmó.