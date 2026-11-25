La mayoría de los costarricenses desaprueba la reelección presidencial consecutiva y, otra mayoría, todavía más aplastante, asegura que le disgustan los insultos por parte de sus autoridades políticas afines.

Así lo determinó la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR), publicada este 25 de noviembre, con base en 1.000 entrevistas que se realizaron entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre, para un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3,1 puntos porcentuales.

Un 52% de las personas encuestadas declaró estar en contra de permitir que una persona se reelija de forma inmediata como en la Presidencia de la República: una medida que impulsa el oficialismo en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, solo un 41% que dijo estar a favor y un 7% que dijo no tener una posición todavía.

Los niveles de rechazo, determinó el estudio, son superiores entre mujeres, personas de 18 a 34 años, quienes valoran peor la gestión presidencial y quienes cuentan con niveles educativos más altos.

En cuanto a la percepción sobre los insultos, una gran mayoría de las personas encuestadas declaró que percibe un aumento en los últimos años y que los rechaza, incluso cuando provienen de figuras políticas afines.

Un 63,4% de los encuestados dijo percibir que los insultos se han hecho más constantes, frente a solo un 10,3% que dijo sentir una disminución frente a períodos anteriores.

Frente a ese aumento, la gran mayoría de los costarricenses dice que reprueba los insultos, incluso cuando provienen de sus políticos afines. El porcentaje de rechazo es más alto entre las personas que opinan negativamente de la gestión presidencial actual, aunque incluso entre los que tienen una impresión “buena” o “muy buena” se mantiene por encima del 75%.

Un 93,2% de quienes ven mal la gestión presidencial rechaza los insultos de sus políticos afines y consideran que “deberían de cambiar su forma de hablar”, frente a un 76,3% entre los que tienen una valoración positiva y un 94,5% de quienes tienen una visión regular.

“El rechazo mayoritario a los insultos”, redactaron los investigadores del CIEP, “sugiere que la ciudadanía no avala esa hostilidad, aunque la reconozca en el entorno político”.

Sin embargo, el centro universitario hace una advertencia. “Por tratarse de una conducta socialmente censurada, el nivel de rechazo al insulto podría estar sobreestimado”.