Economía y Política

La pobreza cayó con fuerza en los últimos 4 años en Costa Rica, pero sin más trabajadores por hogar: el cambio demográfico es parte de la explicación

El promedio de integrantes ocupados por hogar apenas pasó de 1,21 a 1,22 entre 2022 y 2026; sin embargo, en el mismo cuatrienio los hogares se hicieron más pequeños, el número de niños se redujo y el número de adultos mayores aumentó, al mismo tiempo que subieron los ingresos

Por Josué Alfaro

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La tasa de pobreza cayó 7,6 puntos porcentuales en Costa Rica durante los últimos cuatro años, pero esa mejoría no vino acompañada de un crecimiento en la cantidad de personas que trabajan en cada hogar. La proporción de hogares pobres pasó de 23% a 15,4% entre 2022 y 2026; sin embargo, el promedio de integrantes ocupados por familia apenas pasó de 1,21 a 1,22 por familia, según las cifras oficiales.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.