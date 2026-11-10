La pobreza cayó con fuerza en los últimos 4 años en Costa Rica, pero sin más trabajadores por hogar: el cambio demográfico es parte de la explicación

La tasa de pobreza cayó 7,6 puntos porcentuales en Costa Rica durante los últimos cuatro años, pero esa mejoría no vino acompañada de un crecimiento en la cantidad de personas que trabajan en cada hogar. La proporción de hogares pobres pasó de 23% a 15,4% entre 2022 y 2026; sin embargo, el promedio de integrantes ocupados por familia apenas pasó de 1,21 a 1,22 por familia, según las cifras oficiales.

¿Cómo se explica entonces que menos familias hayan quedado por debajo de la línea de pobreza?

Una parte responde al crecimiento de los ingresos y la baja inflación de los últimos años, que ha mantenido más o menos estable la línea de pobreza; pero otra —igual o más importante— podría atribuirse a la transformación de los hogares costarricenses, que son cada vez más pequeños, tienen menos niños de corta edad y cuentan con una presencia creciente de adultos mayores, susceptibles a recibir ingresos por pensiones.

EF revisó los datos de la Encuesta Nacional de Hogares de 2022 y de 2026, incluidos los microdatos de la última edición, y encontró cambios relevantes en la composición de las familias. Además, se identificó que las pensiones explican una parte mayoritaria de las transferencias privadas y otros ingresos no laborales que empujaron al alza el ingreso de los hogares más pobres en los últimos años.

Los trabajadores por hogar no aumentaron, pero sí disminuyó el promedio de sus integrantes. El resultado es la existencia de más ingresos en hogares que deben repartirlos entre menos personas. (Jose Cordero/José Cordero)

Hogares diferentes

El tamaño de los hogares en Costa Rica ha experimentado una reducción sostenida en los últimos años y esa reducción tiene consecuencias directas sobre la medición de pobreza. Como la pobreza se define a través del ingreso per cápita, cuantos menos integrantes haya en un hogar, más alto es el resultado de dividir sus recursos disponibles.

Por ejemplo, una familia urbana de cuatro integrantes que recibe ¢450.000 mensuales tiene un ingreso per cápita de ¢112.500 por persona. En tanto, otro que recibe el mismo dinero, pero solo tiene tres integrantes en lugar de cuatro, tiene con un ingreso per cápita de ¢150.000. La primera familia queda por debajo de la línea de pobreza, pero la segunda no pese a ganar lo mismo.

El promedio nacional de integrantes por hogar fue de 3 miembros en 2022, pero pasó a ser solo 2,81 en 2026, para una disminución del 6,6% en solo cuatro años. Y el cambio ha sido mucho más fuerte en los grupos de menores ingresos: en el primer quintil —el 20% más pobre de los hogares— el promedio cayó de 3,31 a 3,07 (se redujo 7,1%); mientras que en el segundo quintil —el siguiente 20%— pasó de 3,28 a 2,99 (cayó un 9%).

La disminución en el número de integrantes no es nueva. Ya se había registrado un retroceso de 6,2% entre 2018 y 2022; pero la tendencia sí se profundizó en el último cuatrienio dentro de los quintiles de menores recursos. Las variaciones negativas fueron 1,7 puntos más alta en el primer quintil, 2,3 puntos más significativa en el segundo y 2,7 puntos en el tercero.

Los hogares más numerosos, aunque ahora son menos, igualmente son los que tienen las tasas más altas de pobreza. Mientras la incidencia de la pobreza en 2026 ronda el 13% en las familias de tres integrantes, alcanza el 20% en aquellos de cinco personas y supera el 30% a partir de las seis.

¿Las pensiones?

Los cambios, sin embargo, no solo se limitan exclusivamente al número de integrantes. También se registró un cambio relevante en la composición de las familias costarricenses, que ahora tienen menos niños y más adultos mayores.

El promedio de niños de cinco años o menos por hogar cayó un 31,6% entre 2022 y 2026 : 6,2 puntos porcentuales más que en los cuatro años inmediatamente anteriores; mientras que el promedio de personas mayores de 65 años creció un 19,9% y el fenómeno se presentó más marcadamente en los quintiles intermedios.

Dichas señales de envejecimiento también invitan a poner atención sobre el comportamiento de las pensiones.

Los ingresos reales del 20% más pobre de los hogares aumentaron un 22,7% desde 2022 y, dentro de ese crecimiento, las “otras transferencias” pasaron de ¢54.900 a ¢72.600 mensuales: un crecimiento del 32,1%, descontando el peso de la inflación.

Esas “otras transferencias” tienen un alto componente de pensiones. EF revisó los datos de la Enaho con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial (IA) e identificó que un 82,4% del dinero recibido por los hogares en 2026 por concepto de “otras transferencias” correspondía a pensiones contributivas nacionales o del extranjero; mientras que las pensiones alimentarias sumaban otro 6,5%.

Las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) —que inciden mayormente en hogares vulnerables— se contabilizan por separado. Como son financiadas enteramente por el Estado, se contemplan dentro de la etiqueta de “subsidios estatales y becas”, que no han crecido sustancialmente en los últimos años.

Las pensiones que sí son contributivas, sin embargo, igualmente representan un 52,5% de las “otras transferencias” en el quintil más pobre.

A todo esto se suman otros dos datos que aportan una pista sobre la incorporación reciente de pensionados y su crecimiento.

Por un lado, el 26,8% de los receptores de pensiones contributivas identificados por la encuesta —uno de cada cuatro— tiene edades de 65 a 69 años; es decir, cercanas a la jubilación ordinaria del régimen de pensiones más importante del país. Por otro, los datos del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), indican que el número de pensionados activos por vejez pasó de 183.400 a 226.400 entre 2022 y 2025, para un incremento de 43.000 personas.

Ese incremento de los pensionados por vejez casi duplica el que se registraba hace una década, en el período 2012-2015, cuando el incremento fue de solo 25.000 personas.

Los microdatos de 2026 también permiten dimensionar el peso que tienen las pensiones para paliar la pobreza. Con ayuda de IA, EF determinó que 220.400 hogares que actualmente no son clasificados como pobres quedarían por debajo de la línea de pobreza únicamente si perdieran los ingresos por pensiones contributivas nacionales o extranjeras. El 82% de esos hogares que caerían en pobreza está integrado por una o dos personas, y el 85% no tiene integrantes con trabajo que permitan paliar esa diferencia.

Ingresos laborales

A pesar de que el menor tamaño de los hogares y el envejecimiento parecen estar teniendo un efecto relevante en materia de pobreza e ingreso per cápita, también crecieron los ingresos por remuneraciones y eso amplifica la reducción de la pobreza.

Los datos de la Enaho muestran que los ingresos promedio por salarios y trabajo autónomo del quintil más pobre aumentaron unos ¢29.400 mensuales, descontando la inflación, entre 2022 y 2026; mientras que las “otras transferencias” —que se relacionan ampliamente con las pensiones— aportaron unos ¢17.600 extra.

A nivel de la población general, los ingresos salariales y el trabajo autónomo aportaron un crecimiento en el promedio de ¢123.800; mientras que las “otras transferencias” agregaron ¢36.100.

Ese crecimiento en los ingresos generó una combinación monetaria y demográfica: más dinero —de salarios y pensiones— se empezó a repartir en hogares más pequeños y más envejecidos al mismo tiempo.

El aumento de los ingresos fue sostenido entre 2022 y 2025, pero se frenó en 2026. Aunque la diferencia entre los ingresos de 2022 y 2026 sigue siendo muy positiva, se registraron caídas leves en este último año, lo cual estabilizó la tasa de pobreza apenas por encima del 15%.

La proporción de adultos mayores por hogar creció casi un 20% en los últimos cuatro años, según las estimaciones de la Enaho. (Shutterstock/Imagen)

Resultados contradictorios

La interpretación del empleo, sin embargo, se debe analizar contemplando que hay una contradicción estadística reconocida por el propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

EF publicó una entrevista con Eddy Madrigal en noviembre de 2025, en la cual el vocero de la Enaho reconoció discrepancias entre los indicadores laborales de la encuesta y los de la Encuesta Continua de Empleo (ECE). Mientras la ECE reportaba disminuciones en las tasas de participación y ocupación, la Enaho mostraba aumentos en ambos indicadores durante el período comparado.

La ECE estima que el número de ocupados casi no varió entre julio de 2022 y julio de 2026 (apenas habría crecido un 0,5%); sin embargo, la Enaho cuantifica que el número de personas con ingresos laborales en los hogares habría crecido un 12% en el mismo período.

Aunque ambas encuestas utilizan procedimientos y tienen enfoques distintos, Madrigal reconoció en 2025 que las críticas a esas diferencias eran válidas y explicó que la institución investigaba las causas, pues los instrumentos deberían mostrar tendencias compatibles.

En lo que sí coinciden ambas encuestas es en el aumento de los ingresos laborales. Según la ECE, el ingreso bruto promedio mensual del empleo principal creció un 15,7% real entre los trimestres de junio, julio y agosto de 2022 y 2026, descontando el efecto de la inflación. La discrepancia es que la ECE habla de un aumento que se reparte entre la misma cantidad de trabajadores, pero la Enaho habla de más ingresos y más personas recibiéndolos.

Para integrar los datos de pobreza y los laborales en una sola herramienta, el INEC anunció recientemente que empezará a desarrollar la Encuesta Continua de Hogares (ECH), cuyos resultados empezarán a publicarse en 2027. Según la entidad, la herramienta permitirá obtener estimaciones con mayor precisión estadística, con una mejor periodicidad.

Independientemente de las discrepancias, los resultados generales sugieren que hay una combinación de factores que reforzó la caída de la pobreza a partir del 2022. Una caída tan grande solo podría explicarse por la conjunción de múltiples causas.