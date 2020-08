Existe una claridad absoluta de la importancia que tiene el banco, lo que no logro todavía encontrar es hacia dónde deberán ir algunas de las respuestas prioritarias. Yo por supuesto he tomado mis iniciativas y las he presentado sobre la mesa. En el caso de Europa pasaron algunos meses después de que alcanzaron el pico de la pandemia para que pudiesen negociar y concretar de manera colectiva una respuesta con un rescate económico importante, no fue una decisión que se tomó al calor de la crisis, los gobernantes no estaban en condiciones de hacerlo.