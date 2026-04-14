Economía y Política

¿Le alcanza el sueldo? ¿Cómo se comportan y cuál es la diferencia del salario nominal y del salario real en Costa Rica?

El Banco Central dio a conocer la evolución de la actividad económica, a nivel general y por sector, así como la evolución de los salarios nominales y reales.

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Por Carlos Cordero Pérez

Pasada la Semana Santa seguramente ya hizo cuentas sobre lo que gastó, lo que le queda y cuántos días faltan para el siguiente pago quincenal. Y, si trabaja en el Gobierno Central, seguro ya recibió el aumento que anunció el Poder Ejecutivo.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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