Mónica Segnini, directora de la Cámara de Comercio: “La operación actual de Japdeva no es prescindible”

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) tiene un desajuste financiero cuya resolución es impostergable, pero no se trata de un operador portuario prescindible, según la directora de la Cámara de Comercio y coordinadora de la Comisión Internacional de esa entidad, Mónica Segnini.

Consultada por EF, la empresaria y administradora aduanera, explicó que la Junta ofrece servicios que no son trasladables a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y que, por ese motivo, es difícil hablar sobre un eventual cierre de la entidad, como a veces se pone sobre la mesa.

Sí, la TCM se dejó una gran parte del mercado que antes tenía Japdeva (un 86%, según calculó la entidad en el pasado). Pero muchas funciones estratégicas quedaron en manos de la empresa estatal y también ahora sirve como puerto alternativo, ante eventuales colapsos en el puerto concesionado a APM Terminals.

¿Qué importancia da el sector comerciante a la operación actual de la terminal de Japdeva?

— Mucha importancia, hay que tomar en cuenta que Japdeva no solamente está atendiendo toda la carga de importación y exportación que no sea contenerizada, sino que además atiende los barcos que traen aproximadamente 200.000 pasajeros por año que llegan en los cruceros al Muelle Alemán.

Japdeva atendió en el último año 529 barcos en total. La actividad es esencial, no es prescindible. Estamos hablando de cargas que no son trasladables a la TCM, tales como graneleros, cargas ro-ro (carreros), cruceros, los gaseros y los multipropósitos.

Por la terminal que atiende Japdeva se exportan jugos de frutas, frutas paletizadas y químicos, entre otros, especialmente al norte de Europa. También por este puerto se atienden los barcos que traen los carros, granos como maíz, soya y arroz, y otras materias primas a granel. Los patios de APM no están especializados para atender este tipo de cargas especiales. Entonces, no existe otro puerto alterno en el Caribe que lo pueda hacer porque se requiere de muelles y equipos especiales para esas operaciones, la operación actual de Japdeva no es prescindible.

¿Considera la cámara que las operaciones de Japdeva son más importantes para algún sector exportador o importador en particular?

— Se trata de operaciones para atender la exportación de productos a destinos como Reino Unido, Holanda, España, Portugal, Italia, Noruega y e importantes destinos en el Caribe como Republica Dominicana. Estos son mercados de gran importancia para nuestras exportaciones y una condición habilitante para estas exportaciones es que la cadena logística responda con eficiencia a esa necesidad.

Además, se importan por esta terminal bienes, vehículos e insumos para la industria alimentaria y química del país desde Brasil, Colombia, Panamá y los Estados Unidos , entre otros. Por ejemplo, la Terminal Gastón Kogan administrada por Japdeva, recientemente atendió un buque con más de 5.000 toneladas de resina reciclada importadas por la compañía Coca Cola FEMSA, insumo utilizado en la producción de envases en las plantas de esta empresa en el país.

Debemos tomar en cuenta que la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) operada por la empresa APM, ya está colapsada y no podemos prescindir de contar con un puerto que sirva de alternativa en caso de que no se puedan atender las demás cargas en APM. De hecho esto ya ha sucedido en más de una ocasión, por ejemplo, cuando falló la generación eléctrica en la TCM. No es conveniente concentrar las operaciones de entrada y salida del país en un solo puerto o un solo operador, los monopolios públicos y privados nos restan competitividad y encarecen los servicios.

Otro ejemplo de la importancia de Japdeva es que al disponer de mayor espacio de operación, ha atendido barcos graneleros a costos más competitivos, dado que se disminuyen los tiempos de navegación y de espera de los barcos en el puerto, generando economías de escala e incluso evitando el paso por el Canal de Panamá para los barcos que vienen desde el Atlántico de los Estados Unidos y de Suramérica. Si se habilitan mejores condiciones para el manejo y almacenamiento de los granos en la zona portuaria, este puerto se convertiría en una excelente oportunidad como puerto de entrada para los granos básicos que se importan al país.

¿Considera conveniente o no la Cámara el cierre de Japdeva?

— El problema de Japdeva es financiero, porque no se ejecutó oportunamente su transformación y se ha mantenido una estructura costosa cuando sus servicios y, por ende, sus ingresos, han disminuido en un 80%, generando un déficit financiero al no poder cubrir los gastos operativos.

La discusión no debería ser si el servicio es útil o no para el país, porque sí lo es, sino si la institución responde a esa necesidad de manera eficiente y eficaz. Desde el punto de vista del servicio, vemos ventajas diferenciadoras tales como la infraestructura, los espacios disponibles, los equipos y la especialización con la que cuenta Japdeva para atender las cargas de importación y exportación no contenerizadas. Además, la ventaja estratégica de contar con un puerto alterno de entrada y salida por el Caribe no es menor.

¿Qué consideraciones tiene la Cámara sobre un eventual cierre o de la quiebra de la entidad estatal?

— La importancia estratégica de esta operación en el Caribe es indiscutible por asuntos comerciales e incluso por seguridad nacional. Por tanto, la discusión debe ser prudente, con datos e informada.

La TCM ya colapsó, necesitamos de esta otra operación alterna y especializada, entonces, debemos responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la mejor forma de mantener este servicio público esencial?, ¿Está Japdeva en condiciones para darlo?

Creemos que las condiciones para que Japdeva pueda darlo están y su continuidad depende de que se ejecute la reestructuración que aún sigue pendiente y que ha elevado su endeudamiento. Lo indiscutible, además de lo esencial que resulta este servicio para el país, es que ya no se puede patear más la bola, la estructura debe adecuarse a los ingresos que percibe la institución por los servicios que brinda y no continuar manteniendo una estructura más grande de lo necesario de manera artificial. Esto último ha hecho mucho daño a la institución.

Para la Cámara de Comercio es importante la competencia, esto genera mejores servicios y tarifas a los consumidores, de manera tal que contar con un solo puerto de entrada y salida en el Caribe nos restaría competitividad. Además, la TMC es una terminal especializada en el manejo de carga contenerizada y parte de la estrategia del país, al contar con esta concesión operando de manera simultánea con el puerto público, es la especialización, donde los puertos operados por Japdeva se concentrarán en atender las cargas a granel, los cruceros, los multipropósitos y los barcos ro-ro.