“El gobierno no ha respetado los 20 acuerdos suscritos sobre restitución de derechos, libertades y garantías ciudadanas, liberación de presos políticos y el inicio de un proceso de reforma electoral con asistencia de la OEA. La Alianza Cívica ha sostenido que mientras el gobierno no cumpla lo pactado no abordará nuevos temas ni reanudará el diálogo (...), no se podrá revertir la tendencia negativa de la economía y el problema humanitario”, señaló.