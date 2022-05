Nuevos jerarcas del ICE y de Micitt evitan adelantar criterio sobre frecuencias de 5G en poder del Instituto

Los nuevos jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Marco Acuña y Carlos Enrique Alvarado, evitaron adelantar un criterio sobre cómo proceder para aprovechar las frecuencias 5G retenidas por el Instituto.

Las frecuencias son propiedad del Estado y su administración corresponde al Micitt, legalmente: pero actualmente están en manos del Instituto, que las mantiene ociosas.

El gobierno saliente intentó por mucho tiempo negociar una solución con el ICE, pese a tener facultades para actuar en la recuperación de las frecuencias. Después del fracaso del diálogo, optó por un largo proceso administrativo para anular la concesión actual.

Marco Acuña, quien asumirás las riendas del ICE el próximo 8 de mayo, afirmó a EF que “el mandato (del presidente electo Rodrigo Chaves) es implementar 5G”, aunque aún no se define si será o no a través de la entrega de esas frecuencias ociosas que hoy posee la institución. Consultado sobre si cedería o no la red móvil de quinta generación, Acuña evitó dar un criterio definitivo y señaló que las instituciones involucradas tendrán que ”evaluar la situación” y elegir un camino que permita avanzar en la materia.

“Tenemos que analizar esto de una manera coordinada entre las diferentes instituciones, no solamente el ICE, para que los costarricenses y las empresas puedan contar con esa tecnología”, puntualizó tras su designación, este 29 de abril.

El nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, por su parte, también fue cauto con sus declaraciones y evitó posicionarse de manera definitiva sobre la posibilidad real de tomar las frecuencias que ostenta el ICE y subastarlas.

“Eso será parte de las decisiones que se tendrán que tomar en su debido momento”, afirmó este 3 de mayo, consultado por EF, tras su nombramiento.

Promesas de Chaves

Durante la campaña electoral, el nuevo mandatario del país, Rodrigo Chaves, aseguró que deseaba licitar las redes 5G como “un instrumento moderno de competitividad”. En una entrevista con el medio La República, señaló que el ICE “no ha querido soltar la 5G porque ha sido tan pésimamente administrado que no puede invertir en transmitir las frecuencias porque no tiene plata”.

“(El ICE) entonces dice ‘mías o de nadie’, como decían los viejillos de antes, y mata la opción de 5G simplemente para que no la pueda invertir nadie más, sacrificando al pueblo de Costa Rica”, dijo, en febrero pasado.

En el discurso de presentación de Acuña, el presidente electo Chaves afirmó que veía en él la capacidad necesaria para “ordenar” las tarifas eléctricas, cuya reducción fue una promesa de campaña; así como para “avanzar en el acceso a tecnologías modernas de 5G”.