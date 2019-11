Pero, ¿qué son las jurisdicciones o países no cooperantes? En términos sencillos, un país no cooperante es aquel en el cual no existen impuestos, o los mismos son bajos en relación con aquellos que existen en Costa Rica, o carecen de mecanismos de intercambio de información de relevancia tributaria. La Administración Tributaria recientemente emitió la directriz DGT-R-55-2019 (haga clic aquí para leerla) en la cual señala como no cooperantes a países como Cuba, Corea del Norte, Palestina, Bosnia y Herzegovina, e Irak, por citar algunos de los que se incluyeron en la lista.