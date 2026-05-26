Economía y Política

Plataformas de criptomonedas en Costa Rica deberán registrarse ante Sugef y reportar operaciones sospechosas

La Asamblea Legislativa aprobó este 25 de mayo en plenario, en segundo debate y por unanimidad una reforma para la regulación de los criptoactivos

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Por Carlos Cordero Pérez

La Asamblea Legislativa aprobó este 25 de mayo, en segundo debate y por unanimidad, una reforma para la regulación de los criptoactivos en Costa Rica, la cual incorpora obligaciones específicas para los proveedores de servicios de activos virtuales en prevención de la legitimación de capitales.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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