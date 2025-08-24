Economía y Política

Precios para comprar casa en Cartago: vea dónde es más accesible y dónde es más caro

Comprar una casa en Cartago es más caro hoy que hace un año, a pesar de que se construye más obra residencial

EscucharEscuchar
Por Josué Alfaro

Los precios para comprar una vivienda en la provincia de Cartago varían considerablemente dependiendo de dónde se busque el inmueble.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
ViviendaCasasCartagoMercado inmobiliario
Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.