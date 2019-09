“Yo no quiero recibir del todo bien el Presupuesto Nacional 2020, ni aplaudirlo, hasta que pase un año y no vengan más presupuestos extraordinarios. No queremos que suceda lo que pasó este año, que se enviaron varios adicionales para cubrir cosas que debieron ser previstas”, aseguró María Inés Solís, jefa de fracción del PUSC.