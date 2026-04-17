Economía y Política

¿Qué responde el INA a las críticas sobre la adjudicación y datos exigidos en becas de ‘Hello Brete’ para estudiar inglés con Open English?

Los cuestionamientos a contratación de consorcio Say Pura Vida & Racsa y a formulario de solicitud de beca siguen surgiendo desde varios sectores

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Por Carlos Cordero Pérez

Los cuestionamientos a la contratación de la firma Open English y al formulario para becas del programa Hello Brete, impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), continuan surgiendo desde diferentes sectores, en particular de diputados electos y actuales y una exdirectora del INA.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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