Economía y Política

¿Quién movilizará el malestar en 2026?: El chavismo pide 40 diputados y la oposición sigue en busca de una narrativa

El malestar es combustible electoral y sirve para impulsar todo tipo de ideas. De cara a 2026, el oficialismo insiste en pedir 40 diputados para alcanzar el poder absoluto; en tanto, la oposición parece dispersa y sin una narrativa articulada

Por Josué Alfaro

El malestar será el telón de fondo de la campaña electoral de 2026. La inseguridad, la crisis de la educación y la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) encabezan la lista de preocupaciones; al tiempo que persisten otros viejos rezagos en campos como el transporte público, la informalidad laboral o el estancamiento de los salarios fuera de las zonas francas.








