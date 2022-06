Regresa ATV: ¿Qué debo tomar en cuenta para tributar bien y a tiempo?

El Ministerio de Hacienda anunció, este 10 de junio, el restablecimiento de su sistema de Administración Tributaria Virtual (ATV): el sitio que se utiliza para declarar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre muchos otros gravámenes, y que permaneció fuera de servicio por casi dos meses, ante los ataques cibernéticos del grupo criminal Conti.

La reactivación del sitio se hará oficialmente a partir de este lunes 13 de junio, según indicó en conferencia de prensa el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. Al ATV se podrá acceder a través de la página principal de hacienda.go.cr.

Acosta agradeció en el acto a los contribuyentes por haber pagado sus impuestos a través de los sistemas alternativos que se utilizaron hasta ahora, lo cual permitió al Estado continuar operando sin una caída en los ingresos de su flujo de caja. El país “logró mantener su recaudación tributaria y Hacienda consiguió cumplir con las metas en relación con ingresos” subrayó.

El regreso de ATV, sin embargo, llega con algunas indicaciones especiales, que van desde cuestiones operativas hasta otras de fondo. Por ejemplo, algunas personas tendrán que resetear sus claves de ingreso y Hacienda diseñó un calendario no vinculante para orientar los plazos para presentar las declaraciones que no se pudieron realizar desde marzo a la fecha.

Cuestiones operativas

Claves de acceso

El sistema de ATV se reactivará a partir del próximo lunes y, con él, también se reestablecerán las viejas contraseñas de sus usuarios. En caso de que el contribuyente la haya olvidado únicamente deberá realizar el habitual proceso de recuperación.

Trámites en curso o pendientes

Los contribuyentes podrán realizar sus trámites usuales en ATV, los cuales incluyen (además de la declaración de impuestos) inscribirse o desinscribirse de actividades económicas, modificar sus datos personales y consultar su situación tributaria.

Si el usuario tenía trámites en curso a través de medios provisionales, entonces deberá tomar en cuenta que las desincripciones realizadas físicamente desde este 18 de abril serán tramitadas de oficio por las mismas autoridades tributarias en ATV; pero las modificaciones relacionadas con su información no. Los cambios de datos personales los deberán incluir los propios usuarios durante los primeros 10 días hábiles tras la rehabilitación del sistema; es decir, hasta este 24 de junio.

La llave criptográfica

La mayoría de los contribuyentes con llaves criptográficas vigentes para la firma de sus documentos de facturación y declaración podrán mantenerlas. Únicamente tendrán que reestablecerlas aquellos usuarios que acostumbran usar el facturador gratuito de Hacienda, que se reactivará desde cero con el restablecimiento de ATV.

Facturas pendientes

Los usuarios del facturador gratuito de Hacienda, que se detuvo por completo con la caída de los sistemas informáticos de la cartera, deberán incorporar al sistema sus comprobantes físicos de contingencia que realizaron desde el 18 de abril pasado.

Las autoridades no brindaron una fecha límite para realizar esa subida de información; sin embargo, se sobreentiende que deberán hacerlo antes de llenar sus declaraciones de impuestos pendientes.

Cuestiones de fondo

Los plazos para las declaraciones pendientes

El Ministerio de Hacienda publicó una nueva calendarización para que los contribuyentes repongan sus declaraciones no presentadas, desde abril pasado. Esas declaraciones corresponden a los meses de marzo, abril y mayo.

Los grandes contribuyentes deberán presentar todas sus declaraciones en las dos semanas que comprenden del 13 al 24 de junio; mientras que los demás se les recomienda realizar las gestiones a partir del 20 de junio y hasta el 8 de julio.

Si las personas lo desean, puede ir llenando sus declaraciones antes del plazo establecido; aunque siempre siguiendo el orden mensual de marzo, abril y mayo, respectivamente.

Según indicó la cartera, el calendario se ideó para una mayor tranquilidad de los contribuyentes en la aplicación de sus créditos fiscales, de ser necesario; y para evitar una saturación del sistema este mismo 13 de junio.

Mario Ramos, director de Tributación, explicó que Hacienda espera recibir unas 1,2 millones de declaraciones pospuestas este lunes, la gran mayoría por concepto de IVA.

Cobro de intereses

Durante la aplicación de este plan de restitución de declaraciones, indicó Ramos, se aplicará una condonación de intereses moratorios.

Según explicó, esto se realiza para que no haya “una avalancha de declaraciones” que pueda entorpecer la reactivación del sistema ATV.

Los intereses solo se cobrarían a partir de la conclusión de los plazos del nuevo cronograma para las declaraciones. “Si no se hace el pago en esas fechas límites, ahí sí ya comenzaría a correr la sanción por morosidad”, explicó el encargado.

Pagos ya hechos

Hacienda indicó que verificará cuáles de las declaraciones de los contribuyentes ya fueron canceladas oportunamente a través de los medios de contingencia (el programa EDDI-7 y los recibos de pago en oficinas bancarias). Eso se hará a través de cruces de información de sistemas.

Morosidad

Por último, el Ministerio indicó que este 13 de junio cargará la información sobre morosidad de los contribuyentes con corte hasta abril pasado, al momento de los ciberataques.

La idea es dar un plazo prudencial para actualizar los datos a partir de julio próximo, una vez que se hayan realizado los controles cruzados entre los pagos de impuestos y las declaraciones que se realicen en las próximas semanas.

“Esto va a llevar algún tiempo, pero pretendemos que sea lo más corto posible”, anotó Ramos.

Este recuento no solo servirá para detectar los montos por cobrar y acceder a ellos, sino también para identificar la real magnitud de aquellos casos de personas o empresas que decidieron no tributar a través de los planes de contingencia que se utilizaron, porque no pudieron hacerlo o porque no quisieron. Por ahora, Hacienda estima que ese grupo se trata de una minoría, con base en los ingresos registrados por la Tesorería Nacional.

Otros procesos

Otras declaraciones informativas

Las autoridades tributarias ampliaron el plazo para presentar otras declaraciones informativas pendientes de trámite, menos usuales.

La declaración de sociedades inactivas podrá realizarse hasta el 16 de agosto de 2022

La declaración de percepciones del IVA en compras de servicios internacionales por medio de Internet (D-169) hasta el 30 de junio

La declaración de cobro de IVA por intermediarios de servicios digitales transfronterizos (D-185) hasta el 30 de junio

Las declaraciones que se deben realizar a través del sistema Declara@Web tendrán un plazo de 10 días hábiles a partir del restablecimiento de ese sistema.

Pago parcial de renta

Hacienda también señaló que espera cargar correctamente todos los cobros del primer pago parcial del Impuesto sobre la Renta en el transcurso de la semana del 13 al 17 de junio, de modo que los contribuyentes de ese gravamen puedan cumplir con su obligación antes de este 30 de junio, como les corresponde, a través de conectividad bancaria.

Sociedades jurídicas pendientes

Las sociedades jurídicas que se hayan constituido a partir del 18 de abril, por su parte, tendrán que pagar su Impuesto a las Personas Jurídicas en un plazo de 30 días hábiles a partir de la restitución de ATV, este 13 de junio.

El Ministerio de Hacienda afirma que su recaudación logró resistir al 'hackeo'. Según el jerarca de la cartera, Nogui Acosta, se cumplieron los objetivos de ingresos hasta el momento.

¿Solucionado?

Según el ministro Nogui Acosta, Hacienda tuvo que limpiar sus 3.000 computadoras y formatear sus sistemas, tras el ataque cibernético sufrido, que infectó a 26 de los 800 servidores de los que dispone la entidad.

Sobre la información que quedó comprometida, el jerarca aseguró que no se expuso la identidad de los contribuyentes: personas o empresas.

“El sistema que tenemos en este momento divide la identificación de las personas y la declaración, de modo que quien accede a una base de datos necesitaría acceder a la otra para poder cruzarlas, y eso no ocurrió (...) los costarricenses pueden estar seguros de que no se perdió información relevante de ellos en particular”, subrayó.

Sobre el Sistema Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA), que sigue sin reestablecerse, Acosta mencionó que espera poder anunciar su reintegración este mismo mes de junio también.

Para evitar problemas mayores en el futuro, el jerarca señaló que el país debe aprender sobre la importancia de financiar adecuadamente los medios de protección contra ciberataques y que se van a sumar los aprendizajes de las últimas semanas en el diseño y la implementación de los nuevos sistemas tributarios del proyecto de “Hacienda Digital”. Este último plantea una reforma integral de los sistemas tributarios costarricense, a través de los recursos de un crédito por $156 millones con el Banco Mundial.

Entre tanto regresó ATV, el viejo conocido.