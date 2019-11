–El Estado costarricense pagará los salarios de los servidores públicos, de acuerdo con la ley. Lo mismo hará con las obligaciones de deuda pública. Sin embargo, eso no es suficiente para el país. El reto es crear espacio fiscal para el desarrollo con absoluta responsabilidad fiscal. Por ejemplo, no me parece sostenible que el Presupuesto Nacional dedique solo un 6% al gasto en infraestructura.