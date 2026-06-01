Salarios ejecutivos vs. resto de empleados: a qué ritmo crecen las remuneraciones en Costa Rica

Los salarios de posiciones ejecutivas y los del resto de los empleados crecen a ritmos similares en Costa Rica; aunque no de manera uniforme.

Así lo determinó la última entrega de resultados del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS): un estudio que realiza la consultora PwC todos los años y que esta vez se basó en las respuestas de 437 empresas grandes, medianas y pequeñas.

El estudio revisó cuánto crecieron los salarios de puestos ejecutivos entre abril de 2025 y abril de 2026.

Además, revisó los ajustes aplicados al resto de los trabajadores en el primer semestre de este año y los que se esperan aplicar en la segunda mitad del período.

A partir de ambos ejercicios, le mostramos cómo se comparan unos con otros.

Los salarios ejecutivos crecieron un 3,9% entre abril de 2025 y abril de 2026, según las estimaciones de PwC. Para el resto de los trabajadores se espera un aumento de 4,2% este año. (Shutterstock/Shutterstock)

Los ajustes salariales

El estudio de PwC determinó un aumento del 3,9% en los salarios de posiciones ejecutivas entre abril de 2025 y abril de 2026.

En tanto, el ajuste promedio para el resto de los trabajadores fue de un 2,3% en el primer semestre del año y se estima un crecimiento del 1,9% adicional en lo que resta de este 2026. En conjunto, el dato llegaría al 4,2% anual.

Las posiciones ejecutivas incluyen puestos gerenciales, tomadores de decisión y líderes de las empresas; mientras que el resto se compone por profesionales, técnicos, operarios y asistentes.

Los datos muestran un escenario similar, aunque los porcentajes suelen ser engañosos. Un 4% no representa lo mismo sobre la base de un salario para un gerente general (cuyo promedio se estima en unos ¢4 millones mensuales) que sobre la de un operario (cuyo promedio no llega a los ¢550.000).

Según los encargados del estudio, las estimaciones de crecimiento no se elaboran con base en el mismo período (semestres o año completo) porque se trata de ajustes salariales con diferencias fundamentales. Los ejecutivos suelen revisar sus condiciones para plazos más amplios, mientras que el resto de los trabajadores incluso reciben aumentos mínimos de ley.

Los salarios ejecutivos, además, suelen tener una composición mucho más compleja en la que el “salario fijo” es solo una parte (un 77%, en promedio, según el estudio). El resto se suele componer por compensaciones variables (17%) y beneficios en especie (6%).

Profesionales despuntan

Entre los trabajadores no ejecutivos, los que recibieron un mayor incremento en el primer semestre de 2026 fueron los profesionales (3%), que actualmente son los más disputados por las empresas.

“Para nadie es un secreto que en nuestro país son los que tienen una mayor demanda o un mayor movimiento”, explicó Victoria Scott, directora regional de Servicios de Compensación y Beneficios de PwC Interaméricas; quien atribuye ese fenómeno al “tipo de empresas” que operan en el país.

Los trabajadores profesionales son aquellos que requieren de un título universitario para trabajar.

Los ajustes para los técnicos, en cambio, apenas alcanzaron un 2,4% en promedio; mientras que para los asistentes y operarios fueron incluso inferiores.

Las distancias también se reflejan por régimen comercial.

El ajuste promedio para trabajadores no ejecutivos es de un 3% en empresas de zonas francas y cae a solo 1,8% en el régimen definitivo, señaló Scott.

A pesar de que porcentualmente los incrementos para ejecutivos y resto de trabajadores son similares, se aplican sobre bases muy diferentes. La remuneración promedio de un gerente local es casi ocho veces la de un operario. (Shutterstock/Shutterstock)

Efecto cambiario

La directora de PwC también explicó que el comportamiento salarial de los ejecutivos y el resto de los trabajadores es “muy similar al que se ha venido observando en los últimos años”.

Sin embargo, sí mencionó algunas particularidades.

Entre ellas, indicó que en los últimos dos años ha habido “paquetes de remuneración” de personas en altos cargos que “se han visto afectados” por la caída del tipo de cambio.

“Ese es un factor con el que las empresas han tenido que ir lidiando y cada caso lo han ido observando particularmente”, señaló.

El crecimiento de los salarios ejecutivos alcanzó un 4,7% en 2023; 0,8 puntos porcentuales más que en este 2026.

El efecto cambiario, sin embargo, no alcanza en mayor medida al resto de la población. Menos de un 20% de los trabajadores reciben sus ingresos en esa moneda, recordó Scott.

“En posiciones ejecutivas podemos decir que se desaceleró un poco el crecimiento, pero no podemos decir que sea un efecto directo por el tipo de cambio o que afecte todo el mercado como tal”, concluyó sobre la pérdida de valor de la divisa norteamericana y su impacto en los salarios locales.