Economía y Política

Salarios ejecutivos vs. resto de empleados: a qué ritmo crecen las remuneraciones en Costa Rica

86% de las empresas consultadas por PwC para su estudio del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS) dijo haber realizado ajustes salariales en 2026: una proporción mayor que en los últimos dos años

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Por Josué Alfaro

Los salarios de posiciones ejecutivas y los del resto de los empleados crecen a ritmos similares en Costa Rica; aunque no de manera uniforme.








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Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio 'Periodista del Año en El Financiero 2022'.

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