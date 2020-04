Por ejemplo, en los ministerios no se maneja como dinero depositado sino más bien como una aprobación presupuestaria que vence cada año y por ende no se puede acumular. Otras instituciones como Acueductos y Alcantarillados (AyA) o Recope funcionan con precios regulados, por lo que no acumulan ganancias y deben justificar el dinero acumulado ante la Contraloría General de la República.