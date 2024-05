4 datos sobre la informalidad en Costa Rica y 12 beneficios para las mipymes que se formalicen

Buenos días. Todos conocemos a alguien que brinda servicios o produce en la informalidad. Constituyen iniciativas independientes y, en especial, micro y pequeñas empresas (mipymes) que no pueden obtener los beneficios de la formalización.

¿Cuáles son los beneficios?

Según Mariela Hernández, especialista de Écija, esos beneficios incluyen:

—La exoneración del impuesto a personas jurídicas.

—La exoneración del impuesto al valor agregado (IVA) en los alquileres inferiores a ¢663.300.

—Diferir el pago del IVA en ventas a crédito.

—Tarifa reducida del impuesto sobre las utilidades

—La exoneración parcial del impuesto del impuesto sobre las utilidades durante los primeros tres años.

—Base ajustada al salario para el seguro de salud.

—Tasas reducidas para permiso sanitario y registro sanitario.

—Puntaje adicional en concursos de contratación pública.

—Programas de financiamiento y avales del Banco Popular y del Sistema de Banca para el Desarrollo.

—Programas de fondos no reembolsables para innovación del Micitt.

—Participación en ferias.

—Sello Pyme sin costos.

Formalizarse exige esforzarse. Hay algunos procedimientos en línea.

¿Cuántos son?

Saberlo es complejo, porque no hay registros formales. Algunos datos disponibles nos dan una idea:

—Patronos: la estadística de la Caja Costarricense del Seguro Social indica que en junio de 2023 se tenía 76.316 patronos inscritos, el 94% con menos de 29 empleados.

—Ocupados: del total de personas ocupadas (2,1 millones) a marzo anterior, 827.305 tenían un empleo informal. Esto es más que en el segundo semestre del 2023 y menos que desde el tercer trimestre del 2020, al menos. Desde el 2010 esta población en informalidad osciló entre los 651.684 del segundo trimestre del 2021 y más de 1 millón del 2019, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

—Asalariados: del total de asalariados (1,6 millones) en el primer trimestre de este 2024, 283.816 personas no estaban aseguradas, indican las estadísticas del INEC.

—Empresas: de las 522.873 personas en establecimientos independientes, según la misma fuente, unas 450.495 trabajaban en establecimientos que no estaban constituidos como sociedad, 279.776 personas no tenían seguro de trabajo y la mayoría (245.909) recibían menos del salario mínimo.

—Actividades: donde hay más ocupados informales es en servicios, especialmente comercio y transporte. También a nivel profesional (ver gráfico).

La cifra

La inflación sigue bajo 0%, pero

5

rubros aumentaron de precio entre 0,12% y 1,11%: alimentos y bebidas no alcohólicas, alquiler y servicios de vivienda, transporte, comidas fuera del hogar y alojamiento, y prendas de vestir y calzado, según INEC.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: compras en pulperías

Durante los primeros dos meses del 2024, los costarricenses registraron un gasto promedio de ¢3.070 en sus compras en pulperías, con variaciones significativas entre regiones, según el estudio Consumer Trends Canal Tradicional, de la firma dichter & neira. Aunque el 50% de las compras son de un producto, hay un crecimiento en las compras en pulpería de más de tres productos o categorías. Los sábados y domingos son los días donde se realizan el 32% de las transacciones, seguido por el viernes (15%), especialmente de 10:00 a.m. a las 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a las 8:00 p.m.

En el mundo: Uber decepciona

La firma Uber reportó menores ganancias, lo que decepcionó a los inversionistas. La situación tiene que ver con los mayores gastos legales (por demandas de taxistas en Australia e Inglaterra) y la menor demanda de viajes en algunas partes del mundo. Los conflictos no terminan ahí. Al mismo tiempo las autoridades de varios países cuestionan la forma en que clasifica a los trabajadores. La compañía también explicó que la demanda es más débil de lo esperado. A nivel global, la firma trabaja por expandir la operación de Uber Eats a restaurantes, indicó The New York Times.

En ciencia: fiebre del hidrógeno

Albania, Francia y Malí fueron los sitios donde se descubrieron depósitos de gas limpio y, por tanto, de hidrógeno. El hidrógeno se produce en las profundidades del planeta y se obtiene mediante la serpentinización (el agua emerge desde el manto terrestre, transforma las rocas ricas en hierro y libera hidrógeno de las moléculas de agua) o radiólisis (división de moléculas de agua por la radiación del uranio y otros elementos radiactivos en la corteza terrestre). Pero se pensaba que se filtraría a través de las capas de roca y escaparía a la atmósfera. Ahora se sabe que el hidrógeno se acumula en depósitos, como el petróleo, explica Scientific American.

