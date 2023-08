El comercio se prepara para la recta final del año y ya busca empleados para la temporada

Buenos días. Nuevos tiempos y nuevas reglas: el viernes anterior entró en vigencia la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea para 19 de las 25 plataformas digitales operativas con más de 45 millones de seguidores cada una en ese territorio.

Facebook, Instagram, TikTok, X (antes Twitter), Amazon, Zalando y AliExpress, entre otras, deberán cumplir las medidas de protección a los consumidores contra contenidos ilícitos como pornografía infantil y ciberacoso, por ejemplo, y de transparencia.

En el ámbito local:

5

microempresas que dan mantenimiento a 275 kilómetros de rutas cantonales en el Pacífico Central, las cuales generan 65 empleos directos, fueron creadas mediente un programa de apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y la agencia de cooperación alemana GIZ.

Comercio en fin de año

Acaba de pasar la primera coyuntura comercial de importancia del año y el sector se encamina a la segunda y principal temporada de ventas. Y ya empezó a contratar.

Walmart anunció que cuenta con vacantes en puestos de temporada para atención y servicio al cliente (auxiliares de tienda, de bodega y de perecederos, protección de activos y cajeros) para tres meses o más según la necesidad del negocio y en diferentes tiendas del país.

Usualmente el segundo semestre y hasta enero de cada año aumenta la contratación en el sector. Revisando los datos de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) se observa esa tendencia claramente año a año.

Por ejemplo, en enero de 2016 el sector empleaba a 407.971 personas, en los meses siguientes (tras las ventas navideñas y escolares) empezó a descender hasta 388.952 puestos, pero empezó a aumentar la contratación en julio de cara al 15 de agosto y llegó a diciembre de ese año y enero de 2017 con 404.635 empleos.

En el trimestre de noviembre a diciembre de 2017, la planilla de comercio tenía 408.830 puestos; 368.992 en 2018 acusando el golpe de la llamada crisis de la reforma fiscal; 390.710 en 2019 (en víspera de la pandemia), y 326.398 en el final de 2020 y principios de 2021.

Para la temporada de fin de año de 2021 llegó a 372.622 puestos y en el 2022 para la misma época a 397.804.

Durante este 2023 la contratación en comercio y reparación, siempre con datos del INEC, muestra una recuperación al nivel del 2016. En abril, marzo y junio pasados reportó 412.387 personas contratadas y durante ese primer semestre no ha bajado de los 400.000 puestos.

Esperamos que la tendencia se mantenga, la tasa de variación media y la interanual de la actividad económica del sector comercial vienen en ascenso desde febrero y hasta junio anteriores (desde 0,5% a 1,5% y desde 0,3% a 2,9%, respectivamente).

Le seguiremos la pista a los reportes que publique el Banco Central de Costa Rica y el INEC en el resto del año.

(Rafael Pacheco Granados)

bv | Festivales gastronómicos: posibilidades infinitas para probar de todo un poco Copiado!

(Contenido comercial)

Dicen que una de las mejores maneras de conocer un país y su cultura, es a través de su gastronomía. Al menos esa es una bonita excusa para degustar nuevos sabores y entender los gustos y preferencias de un pueblo o una comunidad.

Tres infos para el día

Expansión

Cinde anunció que la consultora de gestión Auxis expandirá su centro de entrega de servicios en Costa Rica en la Zona Franca América, Heredia, y tiene 100 vacantes actualmente.

Inversión

Con una inversión de $18,3 millones, Aleste abre su nuevo espacio corporativo de oficinas modernas y únicas clase A+, en Guayabos de Curridabat.

(Cortesía: Portafolio Inmobiliario)

Impacto en turismo

La crisis climática afectará al turismo en Europa y especialmente a la industria de Grecia, Chipre, Portugal y España, donde los lugares más afectados serán Baleares, la Comunidad Valenciana y Cataluña, con caídas de hasta el 8% en el número de pernoctaciones, reportó el diario español El País.

La cita Copiado!

“En vez de fiarnos de la buena voluntad de las plataformas o de una ingeniosa interpretación de la ley, la Unión Europea ha decidido organizar y restaurar la confianza y seguridad en el espacio digital con derechos, obligaciones y salvaguardas claros” — Thierry Breton, comisario de Mercado Interior de la Unión Europea

El gráfico Copiado!

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Economía y Política | Brandon Flores y Eugenia Soto nos dan una nueva entrega de Hitos, esta vez sobre las luces y sombras de la primera alianza público-privada en Costa Rica: el Aeropuerto Juan Santamaría.

Finanzas | Mónica Cerdas repasa los casos de entidades (UPAD, pruebas FARO y BCCR) que solicitan datos personales de los costarricenses.

Finanzas | Luis G. Cardoce nos cuenta que solo un 30% de los afiliados recibe información por parte de su régimen de pensión.

Recomendaciones de este lunes Copiado!

El INA y el Micitt lanzaron una convocatoria para 50 becas en ciberseguridad para proteger a pequeñas empresas urbanas y rurales.

En streaming, Netflix estrena estos días de fin de mes las comedias The Great Seduction y Choose Love, la serie de fantasía One Piece y Live to 100: Secrets of the Blue Zones, una serie de documentales donde Dan Buettner y National Geographic recorren los lugares de la Tierra, incluyendo Nicoya en Costa Rica, donde las personas que viven hasta los 100 años.

Feliz lunes y que tengan una excelente semana.

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.