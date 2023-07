5 datos sobre las pymes de Costa Rica que llaman la atención

Buenos días. Recuerdo cuando iba a las antiguas oficinas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a la vuelta de donde quedaba el cine Rex, a revisar los censos para un diagnóstico de Barrio México que realicé en una práctica en mis estudios de Promoción Social en los años 80. Luego proponíamos proyectos de desarrollo comunal a partir de esos datos.

La radiografía del país y cada localidad es necesaria. Ahora revisamos los datos en Internet y, pese al faltante de viviendas no censadas, el acercamiento es tan útil como las muestras periódicas que realiza el mismo INEC. El dato destacado es, sin duda, la población: somos 5.044.197 habitantes; 50,2% hombres y 49,8% mujeres. Y también la población mayor de 65 años, que prácticamente se duplicó en 22 años.

Otras dos informaciones a destacar de estos dos últimos días: la nueva tasa básica pasiva de 6,09% —la anterior era de 6,14%— y que el

32%

de los centros educativos son escuelas unidocentes, que implican una inversión anual por estudiante de aproximadamente ¢2 millones y tienen una matrícula equivalente al 3,3% del total de escuelas públicas, según la Contraloría General de la República.

Pymes de Costa Rica

Repasé el estudio de Digitalización y desarrollo sostenible de las pymes en Costa Rica del Observatorio de Mipymes y me llamaron la atención estos cinco datos:

1. De las 532 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) encuestadas, la antigüedad media es de 11 años, casi el 72% son empresas “regidas por el entorno familiar”, la mitad son gestionadas por mujeres y casi 62% de las personas gerentes tienen estudios universitarios.

2. El 40% de las mipymes solicitó y no obtuvo financiamiento, solo 16% estaba intentándolo y otro 16% “se encuentra en peores condiciones”.

3. La mayoría utiliza redes sociales (86%), banca digital (75%), localización e Internet de las cosas (51%) y sistemas gerenciales, impulsadas por el conocimiento de sus posibilidades y ventajas pero frenadas por los altos costos de inversión, falta de recursos e insuficiente conexión de banda ancha.

4. En sostenibilidad se implementan medidas de gestión de residuos y agua alentadas por la mejora en imagen y reputación y, otra vez, frenadas por la falta de financiamiento, costos y falta de formación del personal.

5. En innovación la mayoría realizó cambios o mejoras (91%) e introdujo nuevos productos o servicios (87%), introdujo mejoras en comercialización y ventas (90%), en procesos productivos (89%), en gestión y en abastecimiento (88%), y en compra de nuevos equipos (86%).

Para esta temporada, tanto en vestimenta como en accesorios, la tendencia Y2K (que se conoce como usar la moda de los años 2000) viene fuerte y retornan los anteojos de ciclismo, lentes degradados y marcos rectangulares. Son cinco las tendencias más en boga.

Tres infos para el día Copiado!

Educación financiera

La empresa Midland Credit Management realiza charlas de educación financiera en temas de presupuesto, ahorro, crédito y deuda dirigidas a estudiantes de colegios públicos y privados de la Gran Área Metropolitana.

Para emprendimientos

La Sociedad Portuaria de Caldera inició su programa de capacitación durante 11 semanas para emprendedores de Caldera, Esparza y Puntarenas con la meta de potenciar 40 proyectos, con capacitaciones, talleres y acompañamiento de expertos.

Caída

Los beneficios netos de Tesla registraron un incremento del 20% a $2.700 millones en el primer semestre del año, un 6,5% menos del obtenido hace un año debido a la rebaja del precio de algunos modelos.

(SUSANA BATES/AFP)

La cita Copiado!

“El consejo que se ha dado siempre es mantener la calma y ver el ROP como un producto de largo plazo. Las personas que mantuvieron la calma recuperaron todas las pérdidas que tuvieron” — Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones

El gráfico Copiado!

Recomendaciones de este viernes Copiado!

El próximo 26 de julio a la 1:30 p. m. se presenta el libro y el documental Barro, arena y mangle: la tradición de la artesanía en barro en Puerto San Pablo de Nandayure en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

Este fin de semana se presenta la obra de teatro Cuentos revueltos: la historia de las historias de los hermanos Grimm a las 5 p. m. en el Teatro Nacional.

En streaming, Netflix estrena los documentales:

—Cosmic Time Machine (24 de julio), sobre la exploración del universo.

—The Lucie Blackman Case (26 de julio), sobre la desaparición de la azafata Lucie Blackman en Japón.

—The Lady of Silence: The Mataviejitas Murders (27 de julio), sobre Juana Barraza, La dama del silencio, a quien en 2006 se le achacan casi 50 asesinatos de personas adultas mayores cometidos durante al menos seis años y siempre frente a parques.

