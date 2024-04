6 de las 7 dependencias a cargo de inversiones de AyA presentan graves rezagos

Buenos días. Cuando corro siempre miro a los conductores que vienen en sus vehículos de frente, pues —más que las señales— el movimiento de sus caras me alerta de sus intenciones.

El otro día me topé a una persona en una van y con niños que seguramente grababa audios en WhatsApp y miraba a su celular, no hacia el frente. Emoji de terror. No es la única que lo hace.

—En Costa Rica el 50% de los conductores admite usar el celular mientras maneja, una práctica que tiene una multa de ¢124.000.

—El mal hábito cuadriplica la posibilidad de un accidente de tránsito.

—En 2023 fueron multadas 26.233 personas por distracciones, en las que se incluye utilizar el celular mientras conducían.

—Son 72 infracciones diarias, según el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Aprovechando la Expomóvil, la Cruz Roja, la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (Aivema) y Grupo Purdy lanzaron una campaña para instar a los conductores a guardar el celular mientras manejan. Pase por el stand si va a esta feria.

La cifra

¿Cuánto genera el campeonato de baloncesto estadounidense de la NBA?

$10.000

millones al año, mientras que el torneo de mujeres o WNBA obtiene $200 millones. El debate explotó en Estados Unidos por el enorme desbalance salarial: en la WNBA la estrella universitaria Caitlin Clark recibirá un salario de $76.535 en su primer año, según NBC, mientras que la primera selección del draft de la NBA percibe unos $10,5 millones en sus primeros 12 meses.

AyA en deuda con todos

(Alonso Tenorio)

El viernes pasado, lo que llegaba de agua durante la tarde y al apartamento donde vivo alcanzaba apenas para lavar los trastos. Así es en Tibás después de la crisis por contaminación del agua, que también afectó a Guadalupe y Moravia, pese a que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) anunció que duplicaría el suministro.

La situación se mantiene, como en Hatillo (la foto es de esa comunidad).

Un informe de la Contraloría General de la República determinó problemas en planificación y ejecución en AyA. El actual jerarca del Instituto, Juan Manuel Quesada, achaca el mal a los gobiernos anteriores en la entrevista publicada el fin de semana en EF.

Del informe de la Contraloría llama la atención:

—Incumplimiento: hay proyectos (Pérez Zeledón y Cóbano) que debían concluir en 2019 y 2022, respectivamente, y siguen pendientes.

—Mala ejecución: en 2023 solo se ejecutó el 55% (¢54.239 millones) de los recursos previstos (¢99.322 millones); en seis de siete dependiencias hay incumplimientos (ver gráfico).

—Desempeño crítico: en 2023 el 85% de los programas y proyectos financiados con créditos externos se caracterizaron por un desempeño crítico debido a incumplimiento de plazos, problemas con contratistas, falta de presupuesto de contrapartida local, falta de cultura de planificación y gestión, y retrasos en nombramientos de gerentes y de personal clave de los proyectos.

—Problemas de reportes: la gestión de la información no es oportuna ni eficaz y hay discrepancias en los informes de los proyectos en cuanto a fechas de finalización real y en costos planificados y reales (diferencia de hasta ¢240 millones) en proyectos de Área Metropolitana y Limón, por ejemplo, incumpliendo procedimientos y normas del sector público.

“Se limita la entrega de beneficios mediante inversiones para producir agua potable y mejorar el saneamiento de las aguas residuales, afectando principalmente a las comunidades en condición de vulnerabilidad”, concluye la Contraloría.

La empresa ha suministrado una flota de vehículos eléctricos a Holcim, a través de su división de Renting “Total Fleet”.

4 infos para el día

Captación

El Ministerio de Hacienda captó más de ¢200 mil millones como resultado de subastas de títulos valores de deuda interna durante el mes de abril.

Casa virtual

Automercado lanzó su casa virtual, un espacio inmersivo para impulsar las compras en línea.

Sesgo equivocado

Las malas predicciones sobre la Generación Z (”los móviles los hacen miserables” y “vivirán vidas más sombrías que sus mayores”) podrían equivocarse, dice The Economist.

Hundiéndose

Casi la mitad de las principales ciudades de China, con millones de personas en zonas costeras, se están hundiendo y algunas lo hacen “rápidamente”, advierte Nature.

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones de la sección de Finanzas que les recomiendo:

- ¿Cuánto puede ahorrar con un vehículo eléctrico nuevo?

- ¿Cuál es la compañía que compró a la aseguradora Oceánica?

- ¿Por qué los diputados recomiendan con “urgencia” la destitución del presidente del Banco Central, Róger Madrigal?

Recomendaciones de este lunes

El 24 de abril próximo el Club de Investigación Tecnológica y Grupo Purdy realizarán la conferencia sobre las innovaciones en la industria automotriz.

En streaming, Disney+ tiene disponibles especiales con Taylor Swift (Folklore: the long pond studio sessions), Elton John (Farewell from Dodger Stadium), Bono & The Edge (A Sort of Homecoming, con Dave Letterman) y The Beatles (Get Back).

